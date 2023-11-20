«Посторонним» вход воспрещен

Общество
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Михаил Тё

В управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили об опасной тенденции: в местные больницы поступает все больше детей, проглотивших посторонние предметы.

коллаж Натальи Ляликовой

Взять хотя бы один из последних случаев в областной многопрофильной детской больнице, куда недавно поступил годовалый ребенок. Родители пожаловались на кашель и одышку у малыша, также налицо были признаки дыхательной недостаточности. Со слов матери, за двое суток до обращения ребенок проглотил бусинки, но родители и не думали, что одно из инородных тел могло попасть в дыхательные пути. Кашель с одышкой они связывали с острой респираторной инфекцией, по этому поводу и обратились в областную инфекционную больницу, откуда после осмотра были направлены в областную многопрофильную детскую больницу с подозрением на инородное тело в дыхательных путях.

В приемном покое ребенок был осмот­рен дежурными хирургами Канатом Дуйсебаевым и Юсупом Валиевым и в экстренном порядке госпитализирован в реанимационное отделение для проведения предоперационной подготовки. Мес­тоположение инородного тела удалось обнаружить, металлический предмет находился в левом сегментарном бронхе. Маленькому пациенту опытные врачи провели оперативную манипуляцию с использованием новейших эндоскопических инструментов. Бронхоскопию выполнили заместитель главного врача по лечебной работе Маулим Кенжалы и заведующий детской хирургией Эльбрус Салпагаров, а анестезию – заведующий отделением реанимации и анестезиологии Ербол Алимкулов. Ранний послеоперационный период прошел благоприятно. После соответствующего лечения ребенок выписан домой.

Спустя пару дней произошел похожий случай. Супружеская пара заметила у своего семимесячного малыша затрудненное глотание и общее беспокойство. Родители заподозрили, что ребенок что-то проглотил. В приемном отделении областной многопрофильной детской больницы маленького пациента принял дежурный хирург Юсуп Валиев. В пищеводе ребенка был обнаружен металлический предмет. Им оказалось кольцо. В экстренном порядке малыша госпитализировали в отделение хирургии. Инородное тело успешно удалили ординатор детской хирургии Алимжан Аукенов и ординатор отделения реанимации и анестезиологии Мират Муратбаев. Операция прошла успешно, ребенок отправлен домой.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, инородные тела в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте на сегодняшний день являются одной из актуальных проблем в детской хирургии. Опасность заключается в том, что характер травмы и разновидности инородных тел могут привести к очень серьезным осложнениям, вплоть до летальных исходов.

Специалисты рекомендуют родителям не оставлять малышей без присмотра и максимально оградить их от игр с мелкими предметами. Если это сделать все же не удалось, то надо обратить особое внимание на реакцию и поведение детей. При подозрении проглатывания инородных тел следует немедленно обратиться к детским хирургам и ЛОР-врачам.

#здравоохранение #дети #операция #хирургия #инородные тела

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