В прошлом году в Сарысуском районе вступила в строй Шокпарская ветряная электростанция мощностью 100 МВт. Также проведены работы по увеличению мощности солнечной электростанции AEC ASA, расположенной в Жамбылском районе, дополнительно на 20 МВт.

В ближайшие годы в области планируют реализовать два крупных проекта общей мощностью 2 ГВт. В частности, компания Masdar (ОАЭ) построит ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт на территории Сарысуского и Таласского районов. Стоимость объекта составит 742 млрд тенге. Компания приступит к строительным работам в 2026 году и планирует завершить их в 2029-м.

В свою очередь компания Total Eren уже начала возведение ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Планируется инвестировать в проект 1 трлн тенге. В настоящее время товариществу выделен земельный участок под строительство площадью 52 тыс. га. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Перед местными властями поставлены задачи по бесперебойному энергообеспечению населения и промышленных предприятий и по привлечению дополнительных инвестиций в энергетическую отрасль.