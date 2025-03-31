Фото: акимат Астаны

По информации столичного акимата, Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева столицы со 2 по 4 апреля проводит республиканский фестиваль «Құстар әні», посвященный 100-летию лауреата Государственной премии, Халық қаһарманы, легендарного Нургисы Тлендиева.

«Цель мероприятия – популяризация творческого наследия выдающегося композитора, содействие развитию национального музыкального искусства, поддержка молодых музыкантов и создание возможностей для обмена опытом региональных художественных коллективов», – уточнили в городской администрации.

В рамках фестиваля прозвучат произведения «Құстар әні», «Өз елім», «Аққу», «Ата толғауы», «Жан сәулем» другие творения, вошедшие в золотой фонд казахской музыки.

В культурном мероприятии примут участие заслуженные деятели РК, представители культуры и искусства, творческие коллективы из разных регионов страны, представители СМИ и любители искусства.

В дни проведения фестиваля будет организован круглый стол, посвященный творчеству Нургисы Тлендиева, на котором будут обсуждаться произведения легендарной личности.