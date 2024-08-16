Пойду служить в полицию

В Академии МВД РК им. Макана Есбулатова прошел пресс-тур, в рамках которого представители СМИ имели возможность ознакомиться с «внутренней кухней», с процессом подготовки будущих сотрудников полиции и переподготовки действующих руководителей подразделений внутренних дел.

ВРИО начальника Академии МВД Жаннат Дильбарханова провела экскурсию и рассказала о специальном учебном заведении, о роли профессорско-­преподавательского состава в воспитании правовой грамотности населения.

Как известно, преступление проще предотвратить, чем впоследствии решать возникшие проблемы. Поэтому в современных условиях на первый план выходит профилактическая работа, направленная на информированность населения и в первую очередь – школьников.

В академии решению этой задачи уделяется большое внимание – проводятся пресс-туры, встречи с молодежью как в стенах заведения, так и в школах. Для этого с департаментами полиции заключены соответствующие соглашения о совместной деятельности в области профилактики правонарушений среди молодежи. В рамках таких мероприятий ставится задача приучить молодое поколение не только уважать законы, но и совместно противодействовать наркопреступлениям, проявлениям экстремизма, буллинга и киберпреступности, тем самым поддерживая активную гражданскую позицию.

– Академия целенаправленно работает с молодежью, – подчеркивает Жаннат Дильбарханова. – Вы наверняка слышали о нашем проекте «Один день в полиции». Он направлен на то, чтобы молодежь поближе ознакомилась с деятельностью полиции. Порядка шести тысяч молодых людей со всей страны уже приняли в нем участие. Кроме того, у нас есть проекты «Молодежь и полиция», «Полиция и школа». Мы проводили и будем в дальнейшем продолжать работу по профориентации и формированию в обществе позитивного отношения к деятельности полиции. Стараемся охватить разные категории детей. К примеру, для учащихся первого класса мы создали проект «Полиция и дети. Основы безопас­ности». Для более доступного понимания и усвоения детьми основ безопасности подготовлен хорошо иллюстрированный материал в виде раскрасочных альбомов, изданных на трех языках. В 2023 году такими альбомами мы снабдили 30 тысяч первоклашек в Алматы. В нынешнем году подготовили другой раздаточный материал в виде комиксов для тех, кто переходит в среднее звено школы. То есть детям предлагается информация на доступном для них языке. Для более старших проводятся лекции по профилактике правонарушений, наиболее распространенных именно в молодежной среде. Помимо школ, такие лекции проводятся и для учащихся колледжей и студентов вузов. Эти встречи направлены на профилактику наркомании, экстремизма, кибермошенничества. Идея состоит в том, чтобы парни и девушки сформировали свое мнение, чтобы их первый контакт с полицией не был связан с каким-то правонарушением, штрафом, задержанием. В наших проектах мы прививаем молодым навыки, которые пригодятся в жизни, – навыки выживания, оказания первой помощи, самообороны. И, к слову, среди поступивших в академию ребят есть те, кто ранее участвовал в наших проектах, заинтересовался работой полиции.

В нынешнем году в академию пожелали поступить на обучение по программе бакалавриата около 500 юношей и девушек, мечтающих работать в полиции, с хорошими баллами по ЕНТ. Из этого числа в результате отбора по медицинским показаниям и общефизической подготовке было принято 270 абитуриентов, остальные могут в следующем году вновь попытаться осуществить свою мечту.

Конкурс большой. И это говорит о том, что из года в год растет интерес к полицейской службе, в обществе повышается уровень доверия к полиции. В данном случае важную роль играет социальная поддержка сотрудников правоохранительных органов, оказываемая государством, а также большой набор и расширение различных образовательных программ, которые реализуют в академии. Помимо этого, в академии проводится отбор претендентов для поступления в магистратуру и докторантуру.

...Пока мы знакомились с объектами на территории академии, на площадках и в спортивном зале шли занятия по специальной подготовке и рукопашному бою. Это бойцы, прибывшие на двухмесячную переподготовку из различных регионов респуб­лики, оттачивали свое мастерство. Алматинская академия является профильным базовым вузом, где готовят слушателей по направлениям подготовки СОБР, подразделений криминальной полиции и IT-специалистов.

Такие двухмесячные заезды по 300 человек на плановой основе проводятся четыре раза в год. После успешного завершения этих курсов им вручают сертификаты, и только после этого они получают право назначаться на должности. Обучение включает в себя в первую очередь вопросы, связанные с профессиональной, юридической, психологической и физической подготовкой. То есть здесь даются основы, необходимые для работы на конкретных должностях.

Весь день у бойцов расписан по минутам: с шести утра подъем, зарядка, завтрак, уборка территории. С 9.00 часов до 18.00 идут занятия по различным направлениям подготовки. После 18.00 запланированы мероприятия, связанные с культурным досугом, есть мероприятия имиджевого, воспитательного, спортивного характера.

Очень много действующих профессионалов проходят через академию. Бытует такой слоган: «Обучаем от курсантов до генералов». И в этом выражении нет хвастовства – это сложившаяся годами реальность.