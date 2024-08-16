Пойду служить в полицию Статьи 16 августа 2024 г. 2:00 82 Николай Жоров, Алматы Формировать в обществе позитивное отношение к деятельности правоохранителей помогают специальные проекты фото Юрия Беккера В Академии МВД РК им. Макана Есбулатова прошел пресс-тур, в рамках которого представители СМИ имели возможность ознакомиться с «внутренней кухней», с процессом подготовки будущих сотрудников полиции и переподготовки действующих руководителей подразделений внутренних дел. ВРИО начальника Академии МВД Жаннат Дильбарханова провела экскурсию и рассказала о специальном учебном заведении, о роли профессорско-преподавательского состава в воспитании правовой грамотности населения. Как известно, преступление проще предотвратить, чем впоследствии решать возникшие проблемы. Поэтому в современных условиях на первый план выходит профилактическая работа, направленная на информированность населения и в первую очередь – школьников. В академии решению этой задачи уделяется большое внимание – проводятся пресс-туры, встречи с молодежью как в стенах заведения, так и в школах. Для этого с департаментами полиции заключены соответствующие соглашения о совместной деятельности в области профилактики правонарушений среди молодежи. В рамках таких мероприятий ставится задача приучить молодое поколение не только уважать законы, но и совместно противодействовать наркопреступлениям, проявлениям экстремизма, буллинга и киберпреступности, тем самым поддерживая активную гражданскую позицию. – Академия целенаправленно работает с молодежью, – подчеркивает Жаннат Дильбарханова. – Вы наверняка слышали о нашем проекте «Один день в полиции». Он направлен на то, чтобы молодежь поближе ознакомилась с деятельностью полиции. Порядка шести тысяч молодых людей со всей страны уже приняли в нем участие. Кроме того, у нас есть проекты «Молодежь и полиция», «Полиция и школа». Мы проводили и будем в дальнейшем продолжать работу по профориентации и формированию в обществе позитивного отношения к деятельности полиции. Стараемся охватить разные категории детей. К примеру, для учащихся первого класса мы создали проект «Полиция и дети. Основы безопасности». Для более доступного понимания и усвоения детьми основ безопасности подготовлен хорошо иллюстрированный материал в виде раскрасочных альбомов, изданных на трех языках. В 2023 году такими альбомами мы снабдили 30 тысяч первоклашек в Алматы. В нынешнем году подготовили другой раздаточный материал в виде комиксов для тех, кто переходит в среднее звено школы. То есть детям предлагается информация на доступном для них языке. Для более старших проводятся лекции по профилактике правонарушений, наиболее распространенных именно в молодежной среде. Помимо школ, такие лекции проводятся и для учащихся колледжей и студентов вузов. Эти встречи направлены на профилактику наркомании, экстремизма, кибермошенничества. Идея состоит в том, чтобы парни и девушки сформировали свое мнение, чтобы их первый контакт с полицией не был связан с каким-то правонарушением, штрафом, задержанием. В наших проектах мы прививаем молодым навыки, которые пригодятся в жизни, – навыки выживания, оказания первой помощи, самообороны. И, к слову, среди поступивших в академию ребят есть те, кто ранее участвовал в наших проектах, заинтересовался работой полиции. В нынешнем году в академию пожелали поступить на обучение по программе бакалавриата около 500 юношей и девушек, мечтающих работать в полиции, с хорошими баллами по ЕНТ. Из этого числа в результате отбора по медицинским показаниям и общефизической подготовке было принято 270 абитуриентов, остальные могут в следующем году вновь попытаться осуществить свою мечту. Конкурс большой. И это говорит о том, что из года в год растет интерес к полицейской службе, в обществе повышается уровень доверия к полиции. В данном случае важную роль играет социальная поддержка сотрудников правоохранительных органов, оказываемая государством, а также большой набор и расширение различных образовательных программ, которые реализуют в академии. Помимо этого, в академии проводится отбор претендентов для поступления в магистратуру и докторантуру. ...Пока мы знакомились с объектами на территории академии, на площадках и в спортивном зале шли занятия по специальной подготовке и рукопашному бою. Это бойцы, прибывшие на двухмесячную переподготовку из различных регионов республики, оттачивали свое мастерство. Алматинская академия является профильным базовым вузом, где готовят слушателей по направлениям подготовки СОБР, подразделений криминальной полиции и IT-специалистов. Такие двухмесячные заезды по 300 человек на плановой основе проводятся четыре раза в год. После успешного завершения этих курсов им вручают сертификаты, и только после этого они получают право назначаться на должности. Обучение включает в себя в первую очередь вопросы, связанные с профессиональной, юридической, психологической и физической подготовкой. То есть здесь даются основы, необходимые для работы на конкретных должностях. Весь день у бойцов расписан по минутам: с шести утра подъем, зарядка, завтрак, уборка территории. С 9.00 часов до 18.00 идут занятия по различным направлениям подготовки. После 18.00 запланированы мероприятия, связанные с культурным досугом, есть мероприятия имиджевого, воспитательного, спортивного характера. Очень много действующих профессионалов проходят через академию. Бытует такой слоган: «Обучаем от курсантов до генералов». И в этом выражении нет хвастовства – это сложившаяся годами реальность. #академия #пресс-тур #МВД РК