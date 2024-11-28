«Пойманные» миллиарды пойдут на больницу

Как сообщили в городском акима­те, к проекту приступили еще в 2021 году. Сказать, что он важный для риддерцев – ничего не сказать. Всем местным учреждениям здравоохранения по 80 лет и больше. Они самим видом вгоняют в уныние и пессимизм, не говоря об устаревшем функционале. Более того, корпуса расположены в 12 зданиях в разных районах. Городу с населением 55 тыс. человек и серьезной горно-металлургической индустрией давно нужны дополнительные отделения кардиологии, инсультное, травматологическое, ожоговое.

Общая стоимость нового больничного комплекса – 34,8 млрд тенге. На сегодня освоены 6,6 млрд тенге, в том числе 2 млрд выделены из республиканского бюджета. Минувшим летом Премьер-министру Олжасу Бектенову во время рабочей поездки в моногород рассказали об угрозе превращения важного социального проекта в долгострой. На днях в Правительстве поделились хорошей новостью: проект будет завершен за счет средств Специального государственного фонда, на него предусмотрены 28,2 млрд тенге.

Комплекс включает многопрофильный стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Общая площадь медцент­ра – 40 тыс. кв. м, штат персонала – 500 человек. Запланировано оснащение медицинским оборудованием экспертного класса.

Специальный государственный фонд аккумулирует средства, пос­тупающие в рамках реализации Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». С начала текущего года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. В соответствии с поручением Главы государства данные средства предусмотрены на проекты социальной инфраструктуры. Например, за счет Спецфонда намечено строительство спорткомплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы и другие.