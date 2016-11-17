​Поздравление Главы государства

В своем поздравлении Глава государства отметил давнюю историю традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет и в дальнейшем способствовать развитию и укреплению казахстанско-молдавских отношений в интересах народов наших стран», – говорится в телеграмме.

Также Нурсултан Назарбаев пожелал Игорю Додону крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному молдавскому народу – мира и процветания, сообщила пресс-служба Президента.