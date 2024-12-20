Пожаловаться не на что, а о хорошем – скажем!

Впервые географическое наз­вание Мукры я услышала в прошлом году от соседа. Угощая меня медом, он сказал: «Попробуй, вкусный! Это я ехал Мукрами, у местных купил банку свежего меда. И баранины, кстати, купил. Нежнейшая».

Спросила соседа, далеко ли это село, где люди продают и мед прекрасный, и баранину свежую, тот махнул рукой: «Да, километ­ров тридцать от Талдыкоргана, едешь по Алматинской трассе, как увидишь знак «Мукры», следуй ему».

Но довелось побывать в этом живописном, просторном, с доб­рыми и трудолюбивыми жителями поселке только недавно. Руководство Коксуского района области Жетысу пригласило в Мукры на праздник, здесь открывали новую амбулаторию. Поехала – и не пожалела, ведь узнала столько нового о семиреченском крае.

Оказывается, уже не один век в народе идут споры о том, откуда произошло название села с четырехсотлетней историей – Мукры.

Есть «музейная» легенда о том, что своим названием населенный пункт обязан ойратскому батыру Мукры – завоевателю казахской земли. По той легенде, в восемнадцатом веке, когда казахское народное ополчение с предводителем из младшего жуза Абулхаир-ханом победоносно завершало двухсотлетнюю войну с джунгарами, на поле битвы встретились два вои­на – ойратский батыр Мукры и Багай-батыр из рода суан. В смертельной схватке Багай-батыр отрубил голову Мукры. С того времени местечко, где прошел бой, и наз­вали Мукры.

Большинство людей, живущих в этих местах, в Мукринском округе и у речки с таким же наз­ванием, совсем не в восторге от старой легенды про битву с джунгарами и, соответственно, ономастического ее итога, и объяс­няют происхождение названия населенного пункта Мукры совсем просто. Слово «мұқыр» с казахского означает «кроткий, тихий». И народ в этой прекрас­ной местности спокойный и рассудительный, не любящий споры, и речка в этих краях важная, ворчливо перетекающая по камешкам, вальяжная красавица.

Как бы то ни было, очень прият­но в селе Мукры находиться.

– Мукры и еще село имени 10-летия Казахстана у нас сос­тавляют Мукринский сельский округ, – рассказывает аким этого округа Елдос Жумагулов. – Населения в округе 3 245 человек, 580 домовладений.

Подъезжая к Мукры, сразу понимаешь, что люди живут здесь издавна. На холме (повыше – от затоплений веснами) расположили люди еще лет двести назад кладбище, мазары на нем разной архитектуры и из разного материала. К речке Мукринке ведут спуски, больше похожие на дороги: годами утоптанные рыбаками, телегами и скотом.

Жилые постройки в селе тоже разные, есть домики в послереволюционном стиле, со ставенками на окнах, бревенчатой изгородью усадеб, есть бетонные строения советского периода и есть современные просторные дома с асфальтированными дворами, они кажутся безликими, почти не отличаются друг от друга. Канул в Лету обычай хозяев вырастить березку в палисаднике, ящик фанерный приладить к воротам для почты, посадить у крыльца елочку, чтобы в Новый год наряжать ее прямо на улице, а в огороде поставить ларь ручной работы – хранить зимой мясо и рыбу.

Но в местных жителях живет тот дух степенности, доброжелательности, осторожности и трудолюбия, что накапливался в людях веками. Здесь тебя не спросят, кто ты такая, не угостив для начала лепешкой и кумысом, и не станут жаловаться на жизнь, узнав, что ты «из газеты». Наоборот, люди рассказывают о том самом лучшем, что у них есть.

Показывают асфальтированные дороги, освещенные улицы, рассказывают, как стали уж очень хорошо жить, когда природный газ подали в село. Женщины теперь не «входят в дом с дровами – выходят с золой», да и малый бизнес можно, пользуясь природным газом, какой угодно открыть. Пекарню, например, печь лепешки, или теплицу – цветы выращивать. Даже бани общественные в соседних селах газом топят!

– Инфраструктура села меняет­ся в лучшую сторону, – рассказывает Елдос Жумагулов. – Из двадцати двух улиц села Мукры асфальтированы все двадцать две. Дорогам на пяти улицах потребовался капитальный ремонт, его провело товарищество с ограниченной ответственностью «Талдыкорган сервис». Уличное освещение налаживаем постепенно по всему селу, дети же не могут возвращаться из школы в темноте. На иных улицах современные фонари есть, по другим мы уже подготовили сметную документацию, сделаем освещение всюду. У нас центральные улицы довольно большой протяженнос­ти, улица Муканова, например, 670 метров, улица Мусабека – 530.

Что касается газификации, то в нынешнем году жители села Мукры получили техническую документацию, чтобы провес­ти природный газ в 263 дома, половина хозяев уже газ в свои дома провели. Говорят они про это дело «рахатизм наступил».

В селе, конечно, есть своя средняя школа и большой детский сад. Хороший детский сад в развитой сельской местности – дело принципиальное, ведь большинство взрослого населения работает, и в Мукрах, кстати, развитое сельское хозяйство. Ведь в Коксуском районе есть и перерабатывающий сою завод, и завод сахарный, и дос­таточно земельных угодий под пастбища и пашни. И основное направление занятости у местных жителей – животноводство и земледелие. Крестьянские хозяйства выращивают, давая отличные урожаи, сахарную свеклу, соевые бобы, многолетние травы, кукурузу, овощи, бахчевые культуры. Занятые в животноводстве граж­дане занимаются разведением племенного крупного рогатого скота.

Новая амбулатория в селе Мукры – та просто гордость местных жителей, которые говорят: «Нам бы еще большую аптеку в селе, и в райцентр совсем не надо будет ездить!»

Заведует этой амбулаторией юная особа – до того красивая и ладная, что в канун Нового года хочется называть ее только Снегурочкой. Но зовут ее Арайлым Шаханбекова, она врач общей практики, целыми днями принимает у себя в кабинете пациен­тов. Люди уважают доктора Арайлым за то, что внимательна, обходительна, обо всем расспросит, каж­дой жалобе больного внемлет. А еще за то, что несмотря на современный диплом с положительными отметками в приложении к нему (Арайлым Шаханбекова прошлым летом только окончила вуз), девушка решила работать не где-нибудь в богатой частной клинике в большом городе, а поехать в село.

– Здесь мне нравится, – скромничая, улыбается она. – Здесь главное богатство – люди! Они с уважением относятся к моему труду, дисциплинированные – сделаешь назначение, обязательно выполнят. Их нельзя не любить, к своим пациентам я отношусь с душой.

И кстати, амбулаторию в селе Мукры не строили «с нуля», а здание советской постройки капитально отремонтировали, создав новые условия в старом типовом корпусе. Здесь привыкли к рачительности.

– На ремонт старого здания местной амбулатории потрачено 205 миллионов тенге бюджетных средств, – рассказал директор центральной районной больницы Коксуского района Жаннур Сырымов. – Подрядчик, а это ТОО «КазСтрой-Сервис», выполнил работы ответственно и в срок, и теперь мы имеем то же здание, в котором располагалась сельская амбулатория с 1987 года, но значительно модернизированное, оно комфортное, и это видно начиная от входа.

В день амбулатория в Мукры принимает до 30 пациентов, здесь населению оказывают все виды первичной медико-санитарной помощи, есть дневной стационар на несколько коек, есть все положенные по штатному расписанию специалисты, даже свои акушер и стоматолог.

Председатель местного совета ветеранов Жумадил Жолдыбаев рассказывает:

– Я же и родился здесь, в Мукрах. И даже мои родители были отсюда родом. И каждому событию положительного характера я радуюсь от души, за людей радостно, что у них жизнь все улучшается! Вот, взять амбулаторию. Заходишь в нее, тебе тепло и удобно, вокруг сияющая чистота. А ведь еще год назад это было серое прохладное здание без особых удобств.

Аким Коксуского района Даулет Халелов рассказывает:

– У нас есть задача – полное обновление инфраструктуры сис­темы здравоохранения в районе, это обеспечит доступность, комфортность получения медпомощи в любое время для каждого нашего жителя.

А буквально недавно сразу десять семей из села Мукры, стояв­ших в очереди на жилье как социаль­но уязвимые, получили крышу над головой. Причем для каждой семьи государство построи­ло индивидуальный жилой дом.

Одна из новоселов Саулеш Жауын­баева, рассказывает:

– В очереди на жилье мы стояли долго. В нашей семье уже четверо детей, а мы только сейчас въезжаем­ в собственное жилье, получили ключи, смотрим планировку, принимаем поздравления, радуемся конечно. Строим теперь планы на будущее, есть дом, будет и новая жизнь.

Аким Коксуского района Дау­лет Халелов, выступая перед жителями, собравшимися позд­равить новоселов, рассказал:

– У нас в районе в очереди на жилье всего примерно полторы тысячи человек, из них в районном центре проживают порядка тысячи граждан из этого списка. Для очередников в этом году пост­роили достаточно много жилья, и эту практику продолжим в следующем году, в том числе, как нынче, будем строить дома для жителей сельских округов. Сегодня еще один счастливый день в истории нашего района, и пусть у новоселов всегда будут в жилищах тепло и достаток, и пусть звучит в новых домах детский смех.

Строительство новых домов велось товариществом с ограниченной ответственностью «Коксу­ Проект» за счет собственных средств. Затем новостройки были приобретены государством для очередников. Строители на церемонии вручения ключей тоже были, переживали, что не удалось сразу газифицировать здания – дома расположены на окраине, природный газ сюда только тянут. Но в каждом доме есть отдельная топка с печкой, так что холодно зимой новоселам не будет.

И скучно не будет, ведь рядом, во всех десяти домах поселились семьи, где деток много. Новый год новоселы будут встречать большой шумной компанией.