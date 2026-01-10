Созданы необходимые условия для круглосуточной работы личного состава. Автопарк включает восемь единиц пожарно-спасательной техники, адаптированной к сложным климатическим и горным условиям района. Всего за депо закреплено 23 населенных пункта, в том числе расположенных в труднодоступной таежной местности возле высокогорного заповедного озера Маркаколь. Проект реализован в рамках программы развития инфраструктуры на отдаленных и приграничных территориях Восточного Казахстана.