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Познавательно и увлекательно
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Конное путешествие Nomad Adventure началось с пригорода Астаны, аула Ак-Бозат, и проходило через Шубары, Кулшын, Бектау, Барап, Алаколь, Макинку, Базарбек, Катарколь. А завершилось оно в Бурабае – на знаменитой поляне Абылай-хана. Позади остались 292 км пути и трое суток с ночевками на бивуаках.

Путешествию предшествовала большая подготовительная работа, которая прошла на базе конно-спортивного клуба Астаны. Участники не только получили подробную информацию об истории и древних традициях казахов, но и посетили исторические места, природные и культурные достопримечательности края. Главной целью мероприятия стала популяризация этнотуризма.

По прибытии в Бурабай современные номады отдали дань уважения великому хану Абылаю, приняв участие в ритуале поклонения святому месту, где установлена стела, символизирующая единство, мир и согласие народа Казахстана.

Сопровождали гостей на святой земле Кокше акмолинские всадники с флагом и эмблемой региона. Прибывших встречали в этноауле с угощениями казахской кухни под звуки домбры. Затем состоялось вручение участникам путешествия памятных знаков с изображением Абылай-хана и специально изготовленных «коржынов».

В Бурабайском районе путешест­венники посетили экспо­зиционный зал Абылай-хана, побывали в ремесленных мастер­ских этноаула, где для них провели мастер-классы по работе с войлоком, деревом, металлом. Поделились полезными знания­ми с ними также беркутчи и владельцы охотничьих собак породы тазы.

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