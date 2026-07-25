Обеспечить равный доступ

На сегодня в регионе активным избирательным правом обладает 21 431 кызылординец с инвалидностью. Для обеспечения их участия в голосовании на каждом избирательном участке предусмотрены необходимые условия.

– Мы уделяем особое внимание тому, чтобы каждый избирательный участок был доступным, удобным и безопасным для избирателей с инвалидностью, – отметил член областной ТИК Бакытжан Идирисов. – Каждый голос имеет значение, поэтому наша задача – обеспечить реализацию избирательных прав каждого гражданина в соответствии с законодательством республики.

Среди избирателей с инвалидностью зарегистрированы граж­дане с нарушениями зрения (5 928), слуха (339) и функ­ций опорно-двигательного аппарата – 2 376 граждан передвигаются на креслах-колясках.

Как дополнил Бакытжан Идирисов, на сегодня в Интерактивную карту доступности избирательных участков, размещенную на официальном интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии РК, уже внесены сведения о 359 из 386 избирательных участков области.

В день голосования для доставки избирателей с инвалидностью к избирательным участкам будет задействовано 67 инватакси, в том числе 12 спецсредств, оборудованных для перевозки лиц, передвигающихся на креслах-колясках. Кроме того, по области будут работать 45 онлайн-сурдопереводчиков, оказывающих услуги перевода на жестовый язык.

Отметим: с 4 августа территориальные избирательные комиссии совместно с представителями НПО приступят к мониторингу доступности избирательных участков для избирателей с инвалидностью.