Прагматичность в деле

Уходящий год для Казах­стана был важным и насыщенным на события фактически по всем направлениям, в том числе и на внешнеполитическом треке. Страна в 2024 году успешно председательствовала в шести крупных международных объединениях (ШОС, ОТГ, СВМДА, ОДКБ, Исламской организации по продовольственной безопасности, Международном фонде спасения Арала), провела ряд больших саммитов и форумов, выступала с актуальными инициативами, получила приз­нание как мировая средняя держава и немало сделала для укрепления своего авторитета на глобальной арене.

В первую очередь важно подчеркнуть, что в своей внешней политике Казахстан продолжает придерживаться принципа праг­матичной многосторонности и открытости, продвигает мультилатерализм и как признанная средняя держава стремится вносить больший вклад в укреп­ление мировой стабильности и решение глобальных проблем. Причем в фундаменте этой дея­тельности всегда лежат национальные интересы страны.

Развивая и укрепляя внешние связи, наша страна делает акцент на реализацию своих конкурент­ных преимуществ и создание новых возможностей для национального роста – развивает транзитно-транспортные коридоры, логистическую и энергетическую инфраструктуру, наращивает экономический потенциал, расширяет торговые отношения, привлекает новые инвестиции и технологии, укрепляет культурно-гуманитарное сотрудничество с государствами мира.

Традиционно большое внимание наша страна уделяет продвижению своих интересов в политической сфере, а также обеспечению безопасности в самом широком смысле – причем не только в периметре государственной границы, но и за ее пределами. За Казахстаном давно закрепилось реноме государства-миротворца, готового оказывать всяческую поддержку сторонам, стремящимся к решению конфликтов дипломатическим путем, и в уходящем году этот вектор деятельности также был достаточно активным. В мае в Алматы по предложению казахстанской стороны прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по подготовке мирного договора между двумя государствами.

Как подсчитала пресс-служба Президента, Касым-Жомарт Токаев в 2024 году совершил 23 зарубежных визита в том числе семь государственных – в Катар, Азербайджан, Сингапур, Таджикистан, Монголию, Францию и Венгрию, пять официальных – в Италию, Ватикан, Армению, Турк­менистан и Сербию, 11 рабочих – в Россию, Китай, Кыргызстан, Азербайджан, Саудовскую Аравию, Катар (в некоторые государства по несколько раз), а также посетил Узбекистан для неформальной встречи с лидером этой страны в Хиве.

В свою очередь Астана в этом году принимала государственные визиты Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Респуб­лики Корея (на тот момент) Юн Сок Ёля, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Российской Федерации

Владимира Путина.

Также визиты в Казахстан совершили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, занимающий на тот момент пост Премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, Президент Конго Дени Сассу-Нгессо, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Уже сама география как «въездных», так и «выездных» визитов говорит о том, что Казахстан стремится к созданию широкой сети партнерств с игроками по всему миру, а также подтверждает привлекательность сотрудничества с нашей страной для международного сообщества. При этом вновь подчеркнем, что эти связи носят конструктивный и прагматичный характер. Казахстан всегда настроен на конкретное взаимовыгодное взаимодействие, и фактически каждые большие переговоры на высшем уровне сопровождаются подписанием большого пакета документов, дающих старт или закладывающих основу для реа­лизации конкретных проектов в приоритетных сферах сотрудничества.

В 2024 году в Астане также прошли несколько больших международных событий.

Особо стоит выделить прошедший в июле под председательством Казахстана саммит Шанхайской организации сотрудничества, который стал одним из самых представительных за всю историю этого объединения. В его рамках впервые состоя­лась встреча в формате «ШОС плюс». В целом в мероприятиях саммита приняли участие более 20 зарубежных делегаций – лидеры государств – членов ШОС, главы государств наблюдателей и партнеров по диалогу, приглашенные казахстанской стороной гости, а также руководители ряда международных организаций. В том числе на саммит в Астану приехал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Наша столица в этом году также принимала VI Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, на которой была принята предложенная казахстанской стороной Концепция развития региональной кооперации «Центральная

Азия-2040» – стратегический до­кумент, который определяет параметры будущего взаимодействия между пятью странами в самом широком спектре сфер и направлений. Кроме того, также в Астане состоялась очередная встреча в формате С5+1 – с Германией.

Укрепление субъектности и повышение политического веса региона в мире, наращивание связей внутри ЦА, формирование региональной идентичности, определение общего видения будущего неизменно остаются в числе приоритетов Казахстана. Накануне саммита глав региона в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию», в которой поделился своими мыслями по этому вопросу, подчеркнув, в частности, что региональная коопе­рация – не только объективная реальность, но и жизненная необходимость.

«Наше будущее зависит от укрепления сплоченности, взаимного доверия и открытости миру. Только на основе этих принципов мы сможем обеспечить ренессанс Центральной Азии как динамичного, инновационного и культурно богатого региона», – подчеркнул Глава государства в статье.

В Астане в уходящем году прошла встреча стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности на высшем уровне, которая стала итоговым мероприятием в рамках председательства нашей страны в ОДКБ. Стоит подчеркнуть, что на данной встрече была утверж­дена Целевая межгосударственная программа Организации по укреплению таджикско-афганской границы, а также принято заявление президентов в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В течение года Касым-Жомарт Токаев принял участие во встречах в рамках Организации тюркских государств (их было две – неформальная в Азербайджане и очередная в Кыргызстане), в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, саммитах СНГ, а также по пригла­шению российской стороны – в прошедшей в Казани встрече в формате БРИКС+.

Кроме того, Казахстан совместно с Францией провел в Саудовской Аравии глобальный OneWaterSummit. Глава государства принимал участие в климатической конференции СОР29 в Баку. Выступил на Боаос­ком экономическом форуме (КНР), конференции Doha Forum (Катар), на Astana Think Тank Forum (мероприятие прошло под эгидой Astana International Forum, который в этом году был отменен из-за паводков).

В целом в 2024 году Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в 19 многосторонних форумах и саммитах.

...Еще в начале года в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Глава государства, говоря о внешнеполитических приоритетах, подчеркнул, что в нынешних сложных геополитических условиях (которые, надо признать, за прошедший год благополучнее не стали) для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми зарубежными партнерами. При этом проводимая страной сбалансированная и прагматичная внешняя политика поз­воляет эффективно защищать национальные интересы страны и решать стоящие перед государством стратегические задачи.

Работа, проделанная на внешнем треке в 2024 году, полностью соответствовала заявленным целям и приоритетам.