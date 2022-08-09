Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?

Красивый и умный Акколь

Город с поэтическим названием Акколь встречает гостя размеренностью и спокойствием, характерным для таких небольших городков. Правда, в случае с Акколем эта черта сопряжена еще и с заметной глазу ухоженностью и чистотой.

Здесь не увидеть на улицах брошенный мусор, а трава аккуратно выкошена. Радуют глаз клумбы с живыми цветами, бордюры побелены. На проезжей части исправно функционируют светофоры, на центральной городской площади бьют фонтаны. Картину города можно живописать и далее. Самое главное, что это не преувеличение, а реальность. Она способна удивить, а кого-то заставить взглянуть другими глазами уже на свои места обитания.

Впрочем, и других поводов удивляться в Акколе достаточно. Например, это единственный в Казахстане населенный пункт, где реализован проект Smart City – «Умный город». Проведена большая работа по созданию инфраструктуры «Умного города»: в жизни местного населения появилось множество датчиков, камер, счетчиков и прочей техники. Управляет и контро­лирует систему ситуационный центр – КГУ «SMART AQKOL».

По информации заместителя директора центра Андрея Кирпичникова, в ходе подготовки проекта в городе установлено порядка шести тысяч новых электросчетчиков – частных, общедомовых, подъездных и производственных. Их дополнили 4,5 тыс. единиц приборов учета воды. Совершенно новым явлением для города стали экодатчики, а также дорожные метеостанции. Последние представляют собой датчики, вмонтированные непосредственно в дорожное полотно.

Появилось и множество камер видеонаблюдения: они стали «глазами», видящими практи­чески каждый метр городских улиц. К перечисленному необходимо добавить, что для подключения всей массы приборов к общей сис­теме были протянуты километры различных коммуникаций: оптоволоконных линий, кабелей и электросетей.

Ситуационный центр представляет собой помещение, стены которого уставлены множеством мониторов, на которых отражается вся жизнь населенного пункта. Smart City пронизывает все сферы жизни города и оказывает прак­тическое влияние на эту жизнь.

К примеру, теперь информацию о потреблении электроэнергии потребителем-частником или юридическим лицом собирает не контролер: она сама стекается в диспетчерскую. Это позволяет наглядно видеть потребление электроэнергии, контролировать процесс и выявлять проблемные точки. Умная система сама «сигналит» о внеплановых перерасходах и позволяет энергетикам своевременно реагировать на такие случаи.

То же самое можно сказать и о приборах учета воды. Данные о ее потреблении ежедневно поступают в местную водообеспечивающую организацию. Был случай, когда зафиксировали прекращение на несколько дней потребления воды в доме, где жила одинокая пенсионерка. Коммунальщики приехали проверить: оказалось, бабушку забрали к себе дети.

Экодатчики через каждые 15 минут «прогоняют» через себя воздух, определяя его состояние по семи параметрам: угарному газу, сере, окиси азота и другим. Они уже помогли устранить источник загрязнения городского воздуха. Приборы дали информацию о наличии формальдегида. При выезде на место и проверке выяснилось, что его источником являются большие емкости для нефтепродуктов, находящиеся близ действующих АЗС. Когда эти емкости были вывезены, экодатчики просигналили, что воздух очистился.

Дорожные метеостанции информируют о температуре ветра, состоянии дорожного полотна. То есть эти приборы помогают делать безопасным дорожное движение.

Долгое время городские власти не могли решить проблему несанк­ционированного вывоза мусора на окраины. То и дело возникали стихийные свалки, причем не где-нибудь, а в красивом экологи­ческом пригороде. После установки камер удалось выявить и наказать злостных нарушителей и после этого несанкционированный вывоз мусора прекратился, окраины очистились.

Камеры фиксируют и факты вандализма, хулиганства. Как-то система сообщила об участившихся вызовах скорой помощи в одну часть города. Что может быть тому причиной? Медики выяснили неблагополучную эпидситуацию в конкретной части города.

Камеры помогают поддерживать правопорядок на улицах, выявлять правонарушения, а кроме того, они дисциплинируют людей, зная все и обо всем. Находясь в ситуационном центре, мы назвали госномер автомашины, на которой приехали в Акколь. Система тут же выдала время и весь маршрут ее передвижения по городу.

Как видим, Smart City – «глаза» города и реально влияет на всю его жизнь, помогает выявлять и решать проблемы, делать анализ ситуации в конкретных сферах и на этой основе принимать решения местной власти.

О буднях Акколя рассказал заместитель акима города Андрей Дурягин. Оказывается, в 2022 году Акколю исполняется 135 лет. Населенный пункт занимает территорию в 10 тыс. га. В нем проживают порядка 15 тыс. человек.

– Вода у нас хорошая и по качест­ву, и по вкусу, – отмечает заместитель акима города. – Достаем мы ее из скважин. Функционируют две водозаборные станции. В летнее время ощущается нехватка из-за полива огородов. В настоящее время город полностью обеспечен центральной водой. Район считается курортной зоной, поэтому у нас идет активное строительство новых домов, и прилегающий к городу лесной массив практически весь застроен.

Основной проблемой населенного пункта заместитель акима назвал нехватку жилья. Оно необходимо еще и для того, чтобы удержать молодых толковых специалистов. Серьезно стоят в городе и вопросы кадрового обеспечения, в особенности специалистами технического профиля. К примеру, на территории города существует завод по производству сельхоз­орудий. Вроде и зарплата неплохая, а людей не хватает. Молодежь не желает идти в рабочие. В сельском хозяйстве, как и прежде, дефицит механизаторов.

«Как удается содержать город в почти идеальной чистоте?» – задаю вопрос собеседнику. Он считает, что в этом заслуга практически всех горожан. Одному акимату с такой задачей не справиться. Городские кварталы и улицы поделены между организациями, и они постоянно присматривают за своими участками. Вот совместными усилиями и удается сохранять Акколь красивым и чистым.

…На центральной площади города мы пообщались с горожанами, задали вопросы о насущном. Мечтают они о том, что и любой человек: о благополучии родных, хорошей работе, улучшений в стране. Молодежи – побольше мест для досуга, чтобы не хотелось отсюда уезжать. Кстати, как было сказано выше, здесь много строят, а значит, люди желают быть аккольцами. Факт, говорящий сам за себя!