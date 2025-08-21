Правительственные группы проверяют подготовку регионов к отопительному сезону

Энергетика,Правительство
36

Правительство проводят комплексную проверку в регионах по подготовке к предстоящему отопительному сезону

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Премьер-министра правительственные рабочие группы выехали в регионы. Особое внимание уделяется областям с высоким уровнем износа энергетической инфраструктуры и повышенным риском аварийности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

20 августа региональные инспекторы и советники Ермек Маржикпаев, Ералы Тугжанов проверили ход подготовки в области Абай и Мангистауской области.

В Семее Ермек Маржикпаев ознакомился с текущими работами на теплоисточниках города, включая котельные «Габбасова», «Центр», РК-3, а также ТЭЦ-1, РК-1 и котельные 103-103А. На сегодняшний день средний показатель готовности городских теплоисточников к отопительному сезону составляет 86%. При этом на 12 объектах ремонтные работы еще ведутся. 

В целом по области ремонтные работы ведутся на 23 энергоисточниках и 26 км теплосетей. На текущий момент готовность объектов составляет 82,8%. По итогам реализации запланированных на 2025 год мероприятий ожидается снижение износа тепловых сетей с 59,4% до 56,6%.

В Мангистауской области Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки акцентировал внимание на системных вопросах модернизации энергокомплекса «МАЭК». Плановый ремонт на предприятии ведется согласно графику: ремонт энергоблока ТЭС №2 полностью завершен, ведутся работы на котлоагрегате и турбине ТЭЦ-2, а также на бойлерных установках ТЭЦ-1. Следует отметить, что на реконструкцию «МАЭК» ранее были выделены средства из резерва Правительства. 

Кроме того, уделено внимание проектам по обновлению тепловых сетей Актау. В городе ведется поэтапная замена 44 км магистральных и более 10 км внутримикрорайонных трубопроводов. Средний износ сетей, который на сегодня составляет 79%, после завершения работ по проекту снизится до 75%. Общая готовность жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону составляет 80%.

Работа находится на особом контроле.

#регионы #Правительство #проверка #отопление

Популярное

Все
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Газ приходит в глубинку
Жить по Абаю
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Осваивать международный рынок
Что волнует столичных педагогов
Следят с высоты и на земле
Сократится очередность в детские сады
Для повышения качества услуг
Города готовятся к зиме
Государство поддержит многодетные семьи
Путь воды
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Тайны древних курганов
Людям нужны доброта и внимание
Бесплатно, но за деньги
В магазинах не хватает полок местным производителям
Сколько стоит подготовить ребенка к школе?
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Правительство запустило официальный канал в Aitu
Социальный кошелёк: получателям АСП и ЖП предоставят скидку…
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д…
Увеличить пропускную способность межгосударственных железно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]