Правительство проводят комплексную проверку в регионах по подготовке к предстоящему отопительному сезону

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Премьер-министра правительственные рабочие группы выехали в регионы. Особое внимание уделяется областям с высоким уровнем износа энергетической инфраструктуры и повышенным риском аварийности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

20 августа региональные инспекторы и советники Ермек Маржикпаев, Ералы Тугжанов проверили ход подготовки в области Абай и Мангистауской области.

В Семее Ермек Маржикпаев ознакомился с текущими работами на теплоисточниках города, включая котельные «Габбасова», «Центр», РК-3, а также ТЭЦ-1, РК-1 и котельные 103-103А. На сегодняшний день средний показатель готовности городских теплоисточников к отопительному сезону составляет 86%. При этом на 12 объектах ремонтные работы еще ведутся.

В целом по области ремонтные работы ведутся на 23 энергоисточниках и 26 км теплосетей. На текущий момент готовность объектов составляет 82,8%. По итогам реализации запланированных на 2025 год мероприятий ожидается снижение износа тепловых сетей с 59,4% до 56,6%.

В Мангистауской области Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки акцентировал внимание на системных вопросах модернизации энергокомплекса «МАЭК». Плановый ремонт на предприятии ведется согласно графику: ремонт энергоблока ТЭС №2 полностью завершен, ведутся работы на котлоагрегате и турбине ТЭЦ-2, а также на бойлерных установках ТЭЦ-1. Следует отметить, что на реконструкцию «МАЭК» ранее были выделены средства из резерва Правительства.

Кроме того, уделено внимание проектам по обновлению тепловых сетей Актау. В городе ведется поэтапная замена 44 км магистральных и более 10 км внутримикрорайонных трубопроводов. Средний износ сетей, который на сегодня составляет 79%, после завершения работ по проекту снизится до 75%. Общая готовность жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону составляет 80%.

Работа находится на особом контроле.