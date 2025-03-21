Праздничные сельхозярмарки пройдут в регионах Казахстана

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

У местных производителей можно приобрести овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, молочные изделия по доступным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии  праздника  Наурыз, в стране будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минторговли, ярмарки будут проводиться в соответствии с правилами внутренней торговли. Согласно пункту 166 данных правил, приоритетные места на ярмарках будут предоставлены местным сельхозпроизводителям. Там будут представлены овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, молочные изделия и другие товары.

В городе Астана 21, 22 и 23 марта пройдет традиционная мясная ярмарка по адресу: ул. Н. Тлендиева, 12 а.

В Алматы 21, 22 и 23 марта будут организованы городские праздничные ярмарки по следующим адресам:

Гоголя-Масанчи (Алмалинский район)

Микрорайон Казахфильм (Бостандыкский район)

Абая-Утеген батыр (Ауезовский  район)

Мендикулова - Бектурова (Медеуский район)

23 марта в Талдыкоргане пройдет ярмарка на улице Желтоқсан 19/5, на социальном рынке.

В Шымкенте ярмарки будут проходить 20, 21 и 22 марта.

20 марта – микрорайон «Тұран», перед торговым домом «Zharqyn tau»,

21 марта – микрорайон Шымсити, перед многоквартирным домом №21,

22 марта – на территории парковки Центрального стадиона имени Қажымұқана и перед торговыми рядами «1000 мелочей».

В городе Конаев 22 марта ярмарка пройдет на рынке «Айша Сити», 4 микрорайон.

В Кокшетау 22 марта ярмарка будет организована на площади торгового дома «Жібек жолы» и торгового дома «Көкше маркет».

В Павлодаре 22 марта ярмарка состоится на фермерском рынке «Jailau», Торговая 2 а.

В Семее 21 марта ярмарка будет проводиться по адресу: Северный промузел, 2 (Северный СОО).

В Усть-Каменогорске 21 марта ярмарка пройдет в оптовом торговом центре «Алтай», 22 марта – на центральной площади города.

В городе Орал 22 марта ярмарка пройдет на улице Ихсанова.

В Караганде 24 марта ярмарки будут организованы в ТЦ «Global city», а также на торговом доме «Умай» в Майкудыке и на площади ДК «Молодежный».

В Кызылорде 24 марта ярмарка состоится на центральной площади поселка Тасбогет.

В Костанае 21 марта ярмарка пройдет на рынке «Саяхат».

#Наурыз #регионы #праздник #сельхозярмарки

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