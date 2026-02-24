Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz

Расследование проведено департаментом АФМ по Акмолинской области.

В течение двух лет директор СПК «МолПродЖаркаин» и глава КХ «Рассвет» незаконно получали субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.

КХ «Рассвет» фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов молока. Несмотря на это, в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись фиктивные документы о поставке в адрес СПК «МолПродЖаркаин» более трех млн кг сырого молока. На их основании формировалась отчетность о переработке молока в сливочное масло и твердый сыр. После одобрения заявок уполномоченным органом денежные средства перечислялись на расчетный счет предприятия.

Общий ущерб государству составил 152 млн тенге.

Кроме того, в целях сокрытия часть полученных субсидий перечислена на депозитный счет родственницы Ефимкиной.

В дальнейшем на указанные средства приобретено мобильное здание, которое использовалось для сдачи в аренду и получения дохода.

В ходе следствия наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомашин, мобильное здание, промышленно-производственное сооружение.

«По приговору А.В Маслову и А.С Ефимкиной назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Мобильное здание конфисковано в доход государства.Арест на иное имущество сохранен до полного исполнения приговора в части гражданского иска», – говорится в информации.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.