Предпринимателям не нужно будет получать согласие супруга при оформлении кредита

На портале «Открытые НПА» опубликовано постановление правления АРРФР «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности», сообщает Kazpravda.kz

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Документ предусматривает закрепление требования по публикации банками, в том числе на интернет-ресурсе актуальной информации по тарифам по платежам и (или) переводам денег, введение исключения на получение согласия супруга (супруги) физического лица при предоставлении банковского займа или микрокредита, не связанного с предпринимательскими целями, а также исключения требований по необходимости применения ЭЦП индивидуальными предпринимателями при кредитовании электронным способом.

В частности, минимальный размер банковского займа или микрокредита (за исключением займов или микрокредитов, подлежащих рефинансированию, а также займов или микрокредитов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита, планируется установить в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).

Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 13 сентября.