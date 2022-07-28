Предприятие полного цикла по выпуску нефтехимической продукции запустили в Павлодарской области

Экспортоориентированное предприятие позволит производить до 30 тысяч тонн реагентов и присадок в год. Сегодня Абылкаир Скаков посетил Специальную экономическую зону «Павлодар» и ознакомился с ходом строительства объекта КОС.

Новое предприятие ТОО «Казмунайхим» стало первым по производству полного цикла нефтехимической продукции в Казахстане. Мощность - 30 тысяч тонн реагентов и присадок в год. Тем самым, позволит на 60% обеспечить нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия страны, а также экспортировать продукцию в страны СНГ, Европейского Союза, Ближнего Востока и США.

Проект реализуется в три этапа. Общий объем инвестиций – 2,5 млрд. тенге. Только на сегодня создано свыше 30 постоянных рабочих мест. По словам директора предприятия А.Кенжебаева, в планах строительство установки высокотемпературного синтеза в четвертом квартале 2022 года, что позволит делать более сложные нефтехимические продукции.

Аким области отметил уникальность проекта, реализованного отечественными предпринимателями.

«Технологичный проект, реализуемый в Павлодарской области, стал быстрым решением в условиях современной мировой экономики и ответом на вызовы рынка. Предприятие наглядно демонстрирует взаимодействие государства, бизнеса и науки. Это тот самый подход, когда через реализацию проектов НИОКР происходят глубокие исследования», - подчеркнул Абылкаир Скаков.

Всего на территории СЭЗ «Павлодар» действуют 18 предприятий. Для снижения выбросов и очистки сточных вод сейчас идет строительство очистных сооружений (КОС).

Глава региона ознакомился с ходом реализации данного проекта. На сегодня завершены работы по установке оборудования биологического резервуара, произведены работы по возведению здания основного корпуса. Абылкаир Скаков дал ряд поручений по развитию инфраструктуры СЭЗ и дальнейшему обслуживанию.