Председатель АДГС встретился с молодежью Астаны

Глава Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай провел встречу в Академии государственного управления при Президенте РК со столичной молодежью, где рассказал о широких возможностях для патриотично настроенной ответственной молодежи поступить и профессионально реализоваться на государственной службе

В мероприятии, ориентированной на разъяснение глубинного смысла концепции «Справедливый Казахстан – Адал Азамат», приняли участие учащиеся школ и студенты вузов столицы, слушатели Школы молодых государственных служащих. В мероприятии также приняла участие молодежь регионов посредством видеоконференцсвязи.

Дархан Жазыкбай отметил, что в рамках проводимой профессионализации государственного аппарата в соответствии принципами «Справедливый Казахстан – Адал азамат» особое внимание уделяется открытости, справедливости, патриотизму, созданы хорошие возможности для молодежи прийти на государственную службу.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал: «Казахстан – страна молодая и страна молодых людей! Наша молодежь – движущая сила прогресса. Задача всех государственных органов – создавать условия для успешной самореализации молодых людей, поддерживать добрые начинания». Трудолюбивая молодежь, считающая своим долгом служить Родине, является движущей силой развития страны. Наш народ всегда возлагал большие надежды на молодежь. Для эффективного привлечения и удержания талантливых молодых специалистов на государственную службу Агентство проводит целый комплекс мер, предусматривающих не только внедрение передовых подходов по поступлению на госслужбу, но и создание привлекательных условий нахождения в ней. Тем самым мы формируем новое поколение государственных служащих. Наша главная цель – направить энергию и способности молодежи на благо развития государства. В будущем, проявив интерес к государственной службе и выбрав этот путь, вы сможете внести непосредственный вклад в процветание Казахстана», - сказал Дархан Жазыкбай, обращаясь к участникам встречи.

В целях формирования прозрачной и справедливой системы отбора кадров Агентство активно применяет современные цифровые решения. На сегодня успешно внедрена онлайн система отбора на государственную службу на сайте eQyzmet.gov.kz.

Благодаря последним законодательным инициативам более 430 выпускников, окончивших высшие учебные заведения с хорошим показателем (GPA выше 3,33), были приняты на низовые должности на районном и сельском уровнях без участия в конкурсных отборах. В регионах работают школы молодых государственных служащих, которые разъясняют проявляющей интерес к государственной службе молодежи особенности госслужбы, новые возможности для поступления и самореализации в этом секторе.

Успешно реализованы инициативы главы государства по созданию действенного социального лифта для талантливой молодежи - Президентский молодежный и региональный кадровый резервы.

В ходе мероприятия участники проявили особый интерес к вопросам создания института ранней профориентации на школьном и университетском уровнях, направленной в рамках новой Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы на стимулирование молодых талантов, необходимых для отрасли.

Молодые люди задавали председателю Агентства интересующие их вопросы и обменялись мнениями. В свою очередь, Дархан Жазыкбай подчеркнул необходимость мыслить как государственники, осознавать свой долг и нести ответственность перед Отечеством. Отмечено, что именно эти качества присущи идеалу "Адал азамат".

В завершение встречи была организована специальная эксурсия для ознакомления молодежи с работой цифрового коворкинг-зала для повышения квалификации государственных служащих, медиа-студии, голограммного зала, где проводятся информационные 3D-голографические лекции, музея и библиотеки.