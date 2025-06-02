Председатель Сената поднял вопрос внутренней трудовой миграции

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как он отметил, в некоторых регионах сокращается объем рабочей силы и снижается численность населения, а в южных областях эти показатели стремительно растут

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стимулирование трудовой миграции имеет важное значение для развития сельской местности и приграничных районов. Об этом глава Сената Маулен Ашимбаев заявил сегодня на заседании Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В своем выступлении председатель палаты подчеркнул важность развития инфраструктуры в сельской местности, строительства социальных объектов и их модернизации. При этом было отмечено, что развитие приграничных населенных пунктов имеет не только социально-экономическое, но и стратегическое значение.

«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения по развитию приграничных районов. В этой связи Правительством ведется комплексная работа. Наряду с вопросами социальных объектов, инфраструктуры, мы должны обратить внимание и на внутреннюю трудовую миграцию. Не секрет, что сегодня в некоторых регионах сокращается объем рабочей силы и снижается численность населения. А в южных областях эти показатели стремительно растут. Поэтому особую актуальность приобретает систематическая организация стимулирования трудовой миграции», – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил, что сенаторы неоднократно поднимали данную проблему, и остановился на повестке круглого стола, который был посвящен актуальным вопросам в этой сфере и проведен Палатой Парламента в Северо-Казахстанской области.

«В ходе круглого стола в Северо-Казахстанской области мы подробно обсудили вопросы трудовой миграции. Тогда прозвучал ряд предложений. Речь шла и о проблемах, касающихся эффективности реализуемых в данном направлении сегодняшних и предыдущих программ. Сейчас стоит изучить сложившуюся ситуацию, систематически проработать и принять конкретные меры по стимулированию внутренней трудовой миграции. Это вопрос, непосредственно касающийся развития и будущего нашей страны. Поэтому в данной сфере все заинтересованные стороны должны работать совместно и слаженно», – заключил спикер Палаты.

Напомним, сегодня под председательством Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. На повестке заседания – обеспечение устойчивого развития городов и населенных пунктов, в частности, их инфраструктуры и механизмов эффективного планирования.

 

#Сенат #Ашимбаев #ЦУР #трудовая миграция

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