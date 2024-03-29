Представители более 100 стран мира посетят Астану

Праздник на просторах Великой степи будет продолжаться в течение недели – с 8 по 14 сентября. Порядка 4 тыс. участников будут состязаться по 20 национальным видам спорта. Приезд в столицу Казахстана уже подтвердили команды 60 стран.

В Астане и в целом Казахстане сейчас проводятся большие подготовительные мероприятия. Так, в дни празднования Наурыза председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов принял участие в торжественной церемонии запуска обратного отсчета времени до проведения 5-х Всемирных игр кочевников. Специальное табло установили в столице, в Международном выставочном центре EXPO. Отметим, что на момент выхода очередного номера нашей газеты до старта соревнований остается ровно 163 дня.

В одном из самых знаковых мероприя­тий также участвовали президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

– Для всех нас большая честь, большая ответственность достойно провести Игры кочевников в Казахстане. Глава государства поручил организовать этот турнир на самом высоком уровне. Уверен, предстоящие соревнования пройдут успешно и дадут новый импульс расширению взаимного сотрудничества и культурных связей между братскими тюркскими народами. Это станет еще одним шагом в дальнейшем укреплении духовных связей между нашими странами, – сказал спикер Мажилиса.

После окончания мероприятия Ермек Маржикпаев провел отдельную встречу с Билалом Эрдоганом в Исполнительной дирекции организационного комитета 5-х Всемирных игр кочевников. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся организации предстоящих Игр, и подпи­сали специальный меморандум о взаимо­понимании. В частности, подняты вопросы расширения географии стран, участвующих во Всемирных играх кочевников, привлечения спонсоров, организации международных телетрансляций игр и содействия по авиаперевозкам участников соревнований.

Отметим, что в настоящее время Всемирная конфедерация этноспорта является одной из самых динамично развивающихся спортивных организаций в мире. Недавний 6-й форум этноспорта в турецкой Анталии подтвердил, что в настоящее время организация является основной движущей силой развития традиционных видов спорта и игр в мире.

– Поздравляю Всемирную конфедерацию этноспорта с обретением статуса соорганизатора 5-х Всемирных игр кочевников. Уверен, нашими совместными усилиями Игры пройдут на высоком уровне и с широкой географией стран-участниц. Хочется отметить высокий уровень организации 4-х Всемирных игр кочевников в городе Изник (Турция) в 2022 году. Одним из показателей масштабности является участие свыше трех тысяч спортсменов из 102 стран мира. Несомненно, в этом большая заслуга Всемирной конфедерации этноспорта, – отметил казахстанский министр.

Также в ходе встречи Ермек Маржикпаев и Билал Эрдоган обсудили проведение следующих Всемирных игр кочевников. Данный вопрос предложено включить в повестку дня заседания министров молодежи и спорта государств – членов Организации тюркских государств. В завершение глава туристского и спортивного ведомства нашей страны сообщил о том, что орг­комитет Игр готов принять делегацию Всемирной конфедерации этноспорта для участия в официальных мероприятиях. Со своей стороны Билал Эрдоган выразил готовность оказать всяческую поддержку в успешном проведении 5-х Всемирных игр кочевников.

Также в этом месяце произошло еще одно знаковое событие в Астане – зарегистрировано объединение юридических лиц в форме ассоциации «Международная федерация спорта кочевников «Асық». Ее президентом стал депутат Мажилиса Парламента РК Олжас Куспеков. Заявки на членство в этой новой всемирной организации, помимо Казахстана, подали Турция, Румыния, Монголия, Республика Саха (РФ) и Кыргызстан. В плане на этот год также предусматривается членство Венгрии, Узбекистана, Китайской Народной Республики и Испании.

Отметим, эта национальная игра приобретает все большую популярность в нашей стране. О ее значении на встрече со спортивной общественностью страны говорил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который подчеркнул, что мы испокон веков играли в асыки, а теперь выводим этот вид спорта на международный уровень.

Еще в октябре 2010 года в Казахстане зарегистрирована как юридическое лицо республиканская федерация спорта «Асық ату». В 2011 году правила игры асық ату были согласованы с президентом Ассоциации национальных видов спорта РК и утверждены Спортивным комитетом Министерства туризма и спорта. В 2017 году в городе Чеджу (Южная Корея) на 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия игра асық ату была включена в список охраняемых ЮНЕСКО нематериальных объектов культурного наследия. В мае 2018 года республиканская федерация «Асық ату» была признана Национальным олимпийским комитетом национальной спортивной федерацией.

Сегодня во всех регионах страны, кроме Восточно-Казахстанской области, есть свои команды. Данный вид спорта развивают 1 122 экспресс-тренера, в том числе 84 внутриштатных. Число людей, регулярно занимающихся асық ату, постоянно растет и в настоящее время насчитывает 89 432 спортсмена. Уже подготовлено более 60 мастеров спорта РК. Кроме того, асық ату включен в программу средней школы, учреждены призы Президента РК, программы нацио­нальных спортивных игр проводятся среди молодежи, обучающейся за рубежом по программе «Болашақ», а также организовываются соревнования на Всемирном курултае казахов.