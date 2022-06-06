Представители зарубежных СМИ посетили Центр Н.Назарбаева

3 июня т.г. Председатель Правления Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев встретился с представителями зарубежных СМИ, которые посетили Казахстан в рамках пресс-тура, организованного Министерством иностранных дел РК.

На встрече присутствовали журналисты из 20 стран, которые представляют ведущие международные издания, информационные агентства и телеканалы, среди которых «VERELQ» (Армения), «EURACTIV.com» (Бельгия), «Гзамомавлиса» («Дорога в будущее») (Грузия), «AlGomhuria» («Республика») (Египет), «JerusalemPost» (США), «Adnkronos», «Domani» (Италия), «АКИpress» (Кыргызстан), «NeatkarīgāRītaAvīze» («Независимая утренняя газета») (Латвия), «Lietuvosrytas» («Утро Литвы») (Литва), «Монцамэ» (Монголия), «DailyIslamabadPost», «DNA NewsAgency», «Centreline» (Пакистан), «WNP.PL» (Польша), «Аргументы и факты», «Наша Версия», «Комсомольская правда» (Россия), «STV InfoMedia» (Сербия), «Financnenoviny», «StoriesandFeatures» (Словакия), «InternationalPolicyDigest» (США), «Podrobno.uz» (Узбекистан), «NAŠE PRAVDA» (Чехия), «TheKoreanHerald» (Южная Корея).

В ходе встречи Булат Сарсенбаев, в качестве Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проинформировал зарубежных гостей о ключевых направлениях деятельности Центра, а также о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре этого года.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстану отметил, что Казахстан входит в совершенно новую эпоху, несущую фундаментальные изменения во все сферы жизни. В условиях глобальной нестабильности и множества новых вызовов нам нужно укрепить свои ценностные ориентиры, сформировать четкий образ будущего», - сказал Б.Сарсенбаев.

Также Председатель Правления Центра подчеркнул важность проведения Референдума для казахстанцев и отметил, что конституционная реформа является логичным продолжением всех политических реформ Президента К.Токаева с 2019 года.

Отвечая на вопросы журналистов, Б.Сарсенбаев сказал, что Съезд стал существенным вкладом Казахстана в глобальный процесс межрелигиозного диалога и занял особое место в мировом сообществе по укреплению принципов согласия и толерантности, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене.

В свою очередь, журналисты выразили заинтересованность и готовность в дальнейшем расширении продуктивного взаимодействия с Центром Н.Назарбаева в области межконфессионального диалога.

Представители СМИ особо отметили заложенную Казахстаном идеологию мира, единства и согласия, которая позволила ей выстроить собственную модель межрелигиозного и межконфессионального согласия.