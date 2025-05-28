Представлена модель партнерства госструктур и НПО
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В Усть-Каменогорске в ходе заседания круглого стола на тему «Поиск системного взаимодействия региональных государственных структур и гражданских институтов» обсуждена модель системного регионального взаимодействия Ashyq, yntymaqtastyq, kollaborativtik. Встреча состоялась на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, где действует научно-исследовательский центр в области социологии и демографии Digital social research.