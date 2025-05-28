Как отметила глава университета Сауле Рахметуллина, принципы модели отражены в самом ее названии: это открытость, единство, сотрудничество. Она предполагает внедрение научных разработок в региональное администрирование, причем с учетом демографической специфики областей. Особая роль отведена таким образовательным площадкам, как кафедры Ассамблеи народа Казахстана и филиалы Академии государственного управления. Именно они, по мнению ученых, должны обеспечить системное взаимодействие органов местной власти с общественными организациями.

По словам доктора политических наук, заведующей кафедры АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Натальи Калашниковой, такие кафедры не только осуществляют обучение студентов в сфере межэтнических отношений, но и занимаются социологическими исследованиями, дают старт различным креативным проектам по изучению государственного языка и сохранению народных традиций.

Как отметили участники заседания – госслужащие, исследователи, члены АНК, студенты, – модель Ashyq, yntymaqtastyq, kollaborativtik имеет практическое значение и для начала может быть рекомендована как пилот.