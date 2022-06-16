В состав Национального курултая вошли люди, для которых в приоритете чаяния народа.

Именно сейчас как никогда актуально решение Президента создать курултай. После событий последних лет мы все чаще говорим о том, что нужно объединяться. И это не просто слова – это пережитый опыт, подтверждающий: только вместе мы сможем решить проблемы. И главная цель, поставленная перед курултаем, как раз и заключается в консолидации общества.

На мой взгляд, еще одна из важнейших задач Национального курултая заключается в определении общенациональной идеи. Нам сейчас нужна идеологическая перепрошивка. Само понятие «курултай», представляющее собой формат, данный нам предками, отлично укладывается в реалии нового дня. Он отвечает на запрос народа, ждущего демократических преобразований, верящего в справедливый Новый Казахстан.

Для меня знак большого доверия – войти в состав Национального курултая. Здесь люди разных возрастов, профессий, сфер деятельности, даже разных политических взглядов – и это обеспечит разнообразие мнений.

В составе есть представители всех регионов, и это очень важно, ведь даже при решении общих казахстанских проб­лем нам нельзя забывать о региональной специфике. Дифференцированный подход поможет выстроить системную работу, а это необходимо нам всем как никогда.

Я долгое время занимаюсь волонтерской деятельностью, и многих из тех, кто вошел в Национальный курултай, знаю лично, кого-то – со стороны, а с другими буду рада познакомиться. Например, с кем-то мы пересекались в период ЧП из-за пандемии, когда оказывали помощь, и могу сказать – это неравнодушные люди, у которых в приоритете – чаяния народа.

Думаю, что по такому же принципу включили в Национальный курултай и тех, кого я пока не знаю, – все мы единомышленники, которым предстоит оправдать доверие казахстанцев.