Предстоящий референдум сенаторы обсудили с жителями Уральска

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область депутаты Сената Даурен Адильбеков и Ляззат Рысбекова обсудили с жителями города Уральска поправки в Конституцию страны и значение того факта, что Глава государства инициировал их внесение через всенародный референдум.

В частности, на встрече с работниками трансформаторного завода, а также профессорско-преподавательским составом, студентами инновационно-технологического университета и высшего гуманитарно-экономического колледжа сенаторы подробно рассказали об основных направлениях конституционной реформы, которую инициировал Президент Касым-Жомарт Токаев.

«В общей сложности поправки затрагивают треть статей Конституции, которые соответствует духу президентских реформ

и Нового Казахстана. Конституционные изменения необходимы для полноценного развития государства, а также отражения интересов нового поколения», - отметила Ляззат Рысбекова.

В завершении встречи, Даурен Адильбеков и Ляззат Рысбекова ответили на поступившие вопросы, а также призвали всех принять активное участие во всенародном референдуме, который состоится 5 июня текущего года.