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Согласно официальным данным Бюро национальной статистики РК, итоговый рост экономики Казахстана по итогам 2024 года составил 5%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

По информации БНС, экономический рост в 2024 году в значительной степени обеспечен развитием ненефтяного сектора. Производство товаров увеличилось на 6,3% (предварительные данные – 5,5%), сектор услуг продемонстрировал рост на 4,6%.

Одним из ключевых факторов стало увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 6,8% (ранее – 5,9%). Это наивысший показатель с 2011 года. Существенный вклад внесли также строительный сектор на 15,3% (ранее – 13,1%) и сельское хозяйство – 13,7% (ранее – 13,3%).

Позитивную динамику продемонстрировали и смежные отрасли. Объемы внутренней торговли выросли на 8,9% (ранее – 8,8%), услуги транспорта и складирования — на 9,4% (ранее – 8,5%).

Достигнутые результаты стали возможны благодаря мерам поддержки реального сектора, развития транспортно-логистической инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности и расширения доступности финансовых инструментов.

Комплексная реализация экономической политики способствовала укреплению внутреннего спроса, росту предпринимательской активности и расширению производственного потенциала.

Таким образом, создается база для дальнейшего устойчивого роста и диверсификации экономики за счет положительной динамики ключевых отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности – 12,4% от ВВП, превышающая долю горнодобывающей промышленности (12%).