Смаилов: Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: t.me/KZgovernment

Свой голос он отдал на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК в Астане.

Премьер-министр призвал всех граждан республики прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

«Именно сегодняшний день определит, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Мы должны проявить гражданскую активность и отдать голос за своего кандидата на пост главы государства. Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан, за благополучие в каждой казахстанской семье», – отметил Алихан Смаилов после голосования.