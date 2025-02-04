Премьер отметил рост крупных аварий на дорогах РК

Крупные ДТП,Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Внедрить алгоритмы по недопущению массовых ДТП поручил Бектенов 

Кадр из видео КазАвтоЖола

На заседании правительства отмечена необходимость предотвращения массовых дорожно-транспортных происшествий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина 

К примеру, в начале января на трассе «Астана – Щучинск» произошло резонансное ДТП. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге «Астана – Караганда». Это, как отметил глава правительства, показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны.

«Нужно использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду. Надо усилить разъяснительную работу среди населения о недопущении выезда при неблагоприятных погодных условиях. Обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки»,  — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Глава кабмина поручил Минтранспорта совместно с МВД, МЧС, МЦРИАП, МКИ внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых происшествий.

Вчера в Туркестанской области в ДТП погибло шесть человек.  

#ДТП #дороги #Бектенов #аварии

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