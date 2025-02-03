Смертельная авария с пожаром произошла в Туркестанской области
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На месте происшествия погибли 6 человек
3 февраля в Туркестанской области на 5 км трассы Кентау -Туркестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки Audi с последующим возгоранием, передает корреспондент Kazpravda.kz
По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом.
«В результате ДТП на месте происшествия погибли 6 человек. Четверых пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы в медучреждение Кентау. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства, по результатам которого будет принято процессуальное решение» - сообщили в ДП области.