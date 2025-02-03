Смертельная авария с пожаром произошла в Туркестанской области

Фото: ДП Турккестанской области

3 февраля в Туркестанской области на 5 км трассы Кентау -Туркестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки Audi с последующим возгоранием, передает корреспондент Kazpravda.kz

По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом.