Премьер поручил ускорить работу по созданию системы "Е-Денсаулық"

Правительство, Здравоохранение
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Также Алихан Смаилов указал подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На заседании было отмечено, что в реализацию поручения комиссии завершена передача 50% доли участия в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» в госсобственность в лице Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответствующее решение Специализированного межрайонного административного суда Атырауской области вступило в законную силу.

Премьер-министр поручил обеспечить функционирование предприятия в штатном режиме и продолжить работу по реализации всех необходимых процедур, вытекающих из принятого судом решения.

Кроме того, были рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке предоставления информационных услуг в сфере здравоохранения. На сегодня свыше 80% рынка покрывает система «Damumed», принадлежащая ТОО «ЦИТ «Даму». Отсутствие полноценного механизма обмена данными между медицинскими информсистемами на республиканском уровне сформировало неконкурентные условия на рынке, в результате чего у казахстанских медорганизаций возникли сложности перехода от одной медицинской информсистемы к другой.

В этой связи в рамках исполнения поручения Комиссии по демонополизации 27 апреля ТОО «ЦИТ «Даму» передало Минздраву базу данных «Damumed» для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы «Е-Денсаулық» и реализации обмена ими между медорганизациями. Это позволит сторонним поставщикам оказывать соответствующие услуги медорганизациям на конкурентной основе.

Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить работу по созданию системы «Е-Денсаулық» и подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.

Участники заседания также обсудили вопросы реализации мер антимонопольного реагирования в топливно-энергетическом комплексе.

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