Премьер РК находится на самоизоляции

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится на самоизоляции, передает Kazpravda.kz.
"В связи с положительным анализом на COVID-19 Е.Биртанова, Премьер - министр прошел тестирование - результат отрицательный", - написала в Фейсбук
глава пресс-службы Премьер-министра Зарина Нурланова.
Также он отметила, что Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал Биртанов. Однако "в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске".
Сообщается, что Премьер продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.