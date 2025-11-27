А сегодня в казахстанском кинопрокате стартует вторая часть знаменитого мультфильма на казахском и русском языках, сообщает Kazpravda.kz

Общественные деятели, блогеры, депутаты, бизнесмены, актеры дубляжа, представители СМИ посетили премьеру анимационного мультфильма «Зверополис - 2» («Аңдар шаһары 2»). Картина была представлена на казахском языке в Алматы вчера при поддержке международного общества «Қазақ тілі». Отметим, что для широкой аудитории премьера стартует сегодня, 27 ноября (на казахском и русском языках).

В церемонии закрытого показа приняли участие актеры дубляжа и известные личности. Среди них: актриса и певица Сабира Жараскызы, озвучившая Джуди Хоппс, актеры театра и кино Бахытжан Альпеисов, озвучивший Милтона Рысевича, Асан Мажит, озвучивший Бого Басеке (Капитана Буйволсона), и Еркебулан Дайыров, озвучивший Дау Мырзу (Мистера Бига).

– Казахскоязычная премьера анимационной картины – важное событие, отражающее серьезные изменения в нашем культурном пространстве. Смотреть контент мирового уровня на казахском языке становится нормальной и прекрасной традицией. Этот анимационный фильм переведен примерно на сорок языков мира. Казахский стоит в одном ряду с этими основными языками. Тот факт, что мировые студии, такие как Disney, дублируют свои работы на казахский язык, – это результат культурных вкусов нашего общества и нового отношения к языку. Именно такие проекты оказывают большое влияние на расширение ареала нашего языка, – говорит президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы.

В центре истории мультфильма – расследование Джуди Хоппс и Ника Уайлда, которым предстоит выйти на след таинственной рептилии, перевернувшей жизнь Зверополиса. Чтобы добраться до правды, напарники отправляются под прикрытием в самые неожиданные уголки города.

Отметим, что «Зверополис - 2» («Аңдар шаһары - 2») – это уже четвертый фильм американской киностудии Disney в этом году, «заговоривший» на казахском языке. Адаптация и дубляж фильмов для разных стран – давняя традиция международной студии, которая ежегодно готовит около 40 версий каждого фильма на разных языках.

При поддержке международного общества «Қазақ тілі» с прошлого года крупнейшие мировые студии начали представлять известные премьеры на казахском языке. В рамках этой инициативы в 2024 году студия Disney перевела на казахский язык три фильма: «Ойжумбак - 2», «Моана 2», «Муфаса. Король Лев» и профинансировала дубляж. В этом году были представлены работы «Акшакар», «Лило и Стич», «Элио».