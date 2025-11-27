Премьера анимационного мультфильма «Зверополис - 2» прошла в Алматы

Кино
116
Анастасия Михайлова

А сегодня в казахстанском кинопрокате стартует вторая часть знаменитого мультфильма на казахском и русском языках, сообщает Kazpravda.kz

Общественные деятели, блогеры, депутаты, бизнесмены, актеры дубляжа, представители СМИ посетили премьеру анимационного мультфильма «Зверополис - 2» («Аңдар шаһары 2»). Картина была представлена на казахском языке в Алматы вчера при поддержке международного общества «Қазақ тілі». Отметим, что для широкой аудитории премьера стартует сегодня, 27 ноября (на казахском и русском языках).

В церемонии закрытого показа приняли участие актеры дубляжа и известные личности. Среди них: актриса и певица Сабира Жараскызы, озвучившая Джуди Хоппс, актеры театра и кино Бахытжан Альпеисов, озвучивший Милтона Рысевича, Асан Мажит, озвучивший Бого Басеке (Капитана Буйволсона), и Еркебулан Дайыров, озвучивший Дау Мырзу (Мистера Бига).

– Казахскоязычная премьера анимационной картины – важное событие, отражающее серьезные изменения в нашем культурном пространстве. Смотреть контент мирового уровня на казахском языке становится нормальной и прекрасной традицией. Этот анимационный фильм переведен примерно на сорок языков мира. Казахский стоит в одном ряду с этими основными языками. Тот факт, что мировые студии, такие как Disney, дублируют свои работы на казахский язык, – это результат культурных вкусов нашего общества и нового отношения к языку. Именно такие проекты оказывают большое влияние на расширение ареала нашего языка, – говорит президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы.

В центре истории мультфильма – расследование Джуди Хоппс и Ника Уайлда, которым предстоит выйти на след таинственной рептилии, перевернувшей жизнь Зверополиса. Чтобы добраться до правды, напарники отправляются под прикрытием в самые неожиданные уголки города.

Отметим, что «Зверополис - 2» («Аңдар шаһары - 2») – это уже четвертый фильм американской киностудии Disney в этом году, «заговоривший» на казахском языке. Адаптация и дубляж фильмов для разных стран – давняя традиция международной студии, которая ежегодно готовит около 40 версий каждого фильма на разных языках.

При поддержке международного общества «Қазақ тілі» с прошлого года крупнейшие мировые студии начали представлять известные премьеры на казахском языке. В рамках этой инициативы в 2024 году студия Disney перевела на казахский язык три фильма: «Ойжумбак - 2», «Моана 2», «Муфаса. Король Лев» и профинансировала дубляж. В этом году были представлены работы «Акшакар», «Лило и Стич», «Элио».

#кино #анимация #премьера #мультфильм

Популярное

Все
Политика здравого смысла
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Лисицы вышли к людям
Вечно новый мир классики
Сделать работу сельских акимов эффективной
Срок годности мембраны – четверть века
Звучали стихи о родной земле
С газом почти все!
Сердцу милые мотивы
Аварии можно предупредить
Перспективы индустриальных парков
Хоргосский узел модернизируется
Чтобы люди не уезжали
Чтобы тайное стало явным
Формируется Единый строительный портал
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Подключение происходит поэтапно
Рабочий офис на колесах
Секрет жизненной энергии
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Ерлан Толеутай признан лучшим актером на XIII Silk Road Int…
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
В Узбекистане прошли показы казахстанских фильмов
Вышли первый тизер и постер «Дьявол носит Prada 2»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]