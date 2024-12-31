Престиж рабочих профессий повышается

В стране последовательно повышается престиж рабочих профессий, поэтапно повышаются заработные платы учителям и медикам, на постоянной основе отмечаются госнаградами передовики производства и представители трудовых династий, стали широко отмечаться профессиональные праздники.

Теперь Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписан закон, согласно которому в систему государственных наград добавлены еще девять новых почетных званий (к уже имеющимся шести почетным званиям). Включены почетные звания для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей.

Признание заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов и будет способствовать дальнейшему повышению авторитета человека труда.

Символично, что данный закон подписан накануне нового 2025 года, провозглашенного Главой государства Годом рабочих профессий.