9 июля 2025 года в рамках официального визита в Казахстан президент совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано посетил Международный аэропорт Алматы. В составе делегации были региональный директор Северо-Атлантического офиса ICAO Николас Ралло, вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев, председатель Комитета гражданской авиации РК Салтанат Томпиева и постоянный представитель Республики Казахстан при ICAO Тимур Тлегенов.

фото с Телеграм-канала Международного аэропорта Алматы

Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе лично встретил гостей и провёл для них ознакомительную экскурсию по международному терминалу аэропорта. Делегации был представлен новый модернизированный Центр управления операциями аэропорта (ЦУОА), оснащённый современным оборудованием и отвечающий за основные операционные процессы воздушной гавани. Гости также посетили уникальный Музей авиации, посвящённый истории и развитию Международного аэропорта Алматы.

По завершении экскурсии состоялась официальная встреча, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития гражданской авиации. В центре внимания оказались вопросы модернизации инфраструктуры, устойчивого развития, экологических приоритетов и внедрения современных подходов к обеспечению авиационной безопасности.



Сальваторе Шаккитано высоко оценил стремление Международного аэропорта Алматы к постоянному развитию в соответствии с международными стандартами. Он особо отметил достижения аэропорта в области обеспечения безопасности полётов, внедрения экологически ответственных решений, а также инициативы, направленные на продвижение гендерного равенства в авиационной сфере.



По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и совместной работе над инициативами, направленными на повышение качества и безопасности авиационных перевозок в рамках международных стандартов ICAO.