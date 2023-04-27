Президент наградил ряд казахстанцев орденами и медалями

Указом президента РК за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами ряд казахстанцев присуждены государственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Орденом «Достық» ІІ степени:
1. Ким Гера, директор Института азиатских исследований НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
2. Ким Константин Станиславович, главный редактор республиканской газеты «Коре ильбо».
Орденом «Құрмет»:
1. Бугинас Бронислав Казисович, член литовского ОО «Lituanica»;
2. Микаелян Наринэ Гамлетовна, заместитель председателя РОО «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири».
Медалью «Шапағат»:
1. Кан Алина Александровна, преподаватель казахского языка в разговорном клубе «Сөйле»;
2. Останькович Дмитрий Валерьевич, председатель ОО «Белорусский культурный центр «Радима»;
3. Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич, член ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах».
Также благодарностью президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.