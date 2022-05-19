Фото: Kazpravda.kz
Президент , Поручения , Экономика
Президент намерен оценивать работу акимов по привлекательности бизнес-климата
Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями предпринимательства в Акорде поручил акимам улучшать бизнес-климат на местах – именно по этому показателю он намерен оценивать их работу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. И работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях», – заявил Глава государства.

В целом, по его словам, встречи с бизнесом для определения слабых мест будут проводиться на регулярной основе.

Он также поручил Генпрокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Этот вопрос Президент поднял из-за жалоб бизнеса на систему государственного аудита.

«Результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. При этом система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования. Следует внедрить механизм, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. Важнейшая задача – обеспечить приоритетное урегулирование коммерческих споров именно в гражданско-правовом порядке», – пояснил Глава государства.

Между тем Верховному суду, по его словам, следует периодически делать обзор уголовных дел в отношении предпринимателей с тем, чтобы наладить учет, систематизацию, анализ и выработку рекомендаций.

«Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле Генерального прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца», – резюмировал Токаев.

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