Президент отозвался на просьбу многодетной мамы из Экибастуза

В связи с просьбой многодетной мамы, которая лично обратилась к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, принято решение о возведении объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента РК Руслана Желдибая.

Фото: пресс-служба Акорды

Сообщается, вчера в ходе встречи президента с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей.

"По поручению главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров. Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта", – рассказал Желдибай.

Ранее сердце президента страны в свой день рождения растопила маленькая казахстанка, известная в Казнете как докторенок Алия, она получила подарки от Касым-Жомарта Токаева.