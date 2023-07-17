Докторенок Алия получила подарки от президента в свой день рождения

Перед обаянием докторенка не устоял и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Маленькая казахстанка, мечтающая спасать жизни людей, растопила сердце президента страны – на свой день рождения она получила от него подарки, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото из семейного архива Кайырбаевых

Покорившая сердца казахстанцев после умилительного видео 4-летняя Алия стала героиней статьи в газете «Казахстанская правда». На видеозаписи девочка говорит, что хочет поздороваться и познакомиться с «Касым-Жомарт ата президентом».

«Для Алиюши от имени главы государства были отправлены подарки, и как раз это совпало с ее днем рождения - 16 июля. Большое спасибо», – написала в Instagram мама Алии Асель Кайырбаева.

По ее словам, то самое видео было снято спонтанно сыном и без редактирования выложено в тот же вечер в Инстаграм. А на утро следующего дня телефон разрывался от лайков и комментариев, просмот­ров, перепостов.

«Потом мы каждый раз стали снимать, когда Алиюша просила поиграть с ней в доктора и пациента, и всегда это было без заученных фраз или жестов», - рассказывает Асель.

С каждым новым видео росла­ и популярность докторенка Алии. Ее стали узнавать на улицах, в магазинах, просить совместное фото. Недавно приглашали на мероприятие, посвященное Дню медицинского работника в Кокшетау, где она прочла стихотворение, посвященное врачам, и ей были вручены подарки от акима Акмолинской области.