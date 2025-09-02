Электросамокатчики сбили коляску с младенцем в Алматы

Происшествия
117
Дана Аменова
специальный корреспондент

Инцидент с участием подростков произошел в микрорайоне «Орбита»

Скриншот видео

В соцсетях распространилось видео, на котором подростки на электросамокате совершили наезд на коляску с новорожденным ребенком, сообщает Kazpravda.kz 

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района города Алматы установлены несовершеннолетние, допустившие наезд на детскую коляску.  К счастью, ребенок не пострадал. Оба подростка привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования средствами индивидуальной мобильности, а их родители - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении ДП г. Алматы. 

Кроме того, с подростками и их родителями проведена профилактическая и разъяснительная работа. Им даны разъяснения о недопустимости подобных нарушений, усилении контроля и возможных последствиях.

В полиции отметили, что ни один факт нарушения правопорядка не остается без внимания. Подобные случаи рассматриваются комплексно, с применением административных мер и обязательной профилактикой, направленной на недопущение повторных нарушений.

Также ранее стало известно, что в соцсетях жительница столицы пожаловалась после того, как ее мать пострадала из-за двух молодых людей, которые передвигались на одном самокате. 

