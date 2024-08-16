Президент подарил автобус школе-гимназии в Косшы

А также - свою книгу «Слово об отце»

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Акмолинскую область началась с посещения школы-гимназии на 1500 мест в Косшы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Школа, расположенная в новом районе города, построена за счет частных инвестиций «Фонда Булата Утемуратова» и передана в управление местному отделу образования.

Образовательное учреждение возведено в соответствии со стандартами национального проекта «Комфортная школа». В настоящее время здесь обучаются 2700 учащихся в две смены. Наряду с учебными кабинетами в школе имеются актовый зал на 280 мест, столовая на 360 мест, 2 спортивных зала, кабинеты информатики, химии, физики, биологии, технологии и музыки.

По словам директора школы Дидар Аскаровой, в рамках «Единой программы воспитания» школьники получают не только образование, но и бесплатно посещают спортивные секции и кружки по шахматам, тоғызқұмалақ, асық ату, танцам, хору, фортепиано и домбре.

Глава государства осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку. Затем он побеседовал с педагогами и учащимися.

«Чтобы Казахстан стал передовым государством, нужно изучать такие важные направления, как робототехника. Эти знания всегда будут востребованы. Молодое поколение должно стремиться к образованию», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу «Слово об отце» и школьный автобус отечественного производства.