Текст Закона публикуется в печати
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», «Об образовании», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» и другие.
Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере
Второй блок поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.
Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.
Четвертый блок поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.
Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.
Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.
Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.