Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», «Об образовании», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере

Второй блок поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.

Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.

Четвертый блок поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.

Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.

Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.

Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.