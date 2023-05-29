Президент посетил предприятие по производству бумажной продукции в СКО

В рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область глава государства ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции ТОО «РимКазАгро», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву доложили о первых результатах работы предприятия. Производство бумажной продукции составляет 5 тысяч тонн в год. Объем вложенных инвестиций составил 2,5 млрд тенге. Субсидии в проект осуществлялись в рамках программы «Экономика простых вещей».

Фабрика входит в состав многопрофильной компании «Радуга». В индустриальном комплексе общей площадью 37,7 гектара ранее было запущено несколько предприятий по производству товаров народного потребления и продуктов питания. В настоящее время идет активное строительство тепличного комплекса в целях круглогодичного обеспечения населения региона овощной продукцией.

Президент отметил, что сегодня в стране особое внимание уделяется развитию «экономики простых вещей» и освоению широкой номенклатуры товаров народного потребления, и пожелал успехов коллективу предприятия.