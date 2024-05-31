Президент принял эколога Евгения Мухамеджанова

Президент, Экология
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Глава государства принял эколога, руководителя проекта ECO Network Евгения Мухамеджанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

✅В ходе встречи президента Казахстана с известным экоактивистом были рассмотрены вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем.

✅Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как «Экохаб», «Зеленый офис», «Зеленая школа», которые предусматривают, в первую очередь, формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры.
По словам Евгения Мухамеджанова, к проекту ECO Network уже подключились сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану. Они внедряют экостандарты в бизнес-процессы и вносят значительный вклад в процесс декарбонизации экономики.

✅Президент обратил внимание на то, инициативы эколога перекликаются с идеологией общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».

✅Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса «Жасыл Алматы» реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.
 

#Токаев #экология #ECO Network #Евгений Мухамеджанов

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