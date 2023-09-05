Президент провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

По прибытии на место учений «Батыл тойтарыс-2023» верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил об общей обстановке. Затем в режиме видеоконференцсвязи с докладом о выработанных мерах по повышению оборонного потенциала страны выступил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Главнокомандующие видами Вооруженных сил и командующий войсками РГК «Юг», а также аким области Абай и и.о акима Северо-Казахстанской области отчитались о ходе выполнения поставленных задач на вверенных им участках.

В ходе совещания президент подчеркнул необходимость обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Глава государства обратил особое внимание на важность укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023».

#Токаев #президент #армия #Алматинская область #рабочая поездка #вооруженные силы

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