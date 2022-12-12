Президент провел расширенное заседание Правительства – самое главное

В своем выступлении глава государства подвел итоги социально-экономического развития страны за этот год и наметил ключевые задачи на предстоящий период.

Фото пресс-службы президента РК

Под председательством президента Касым-Жомарт Токаева состоялось расширенное заседание Правительства. В заседании приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу, члены Правительства, председатель Национального банка, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении глава государства подвел итоги социально-экономического развития страны за этот год и наметил ключевые задачи на предстоящий период.

"Накопилось немало актуальных вопросов. За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения. Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в своей предвыборной программе представил новый курс, направленный, в первую очередь, на повышение доходов и качества жизни граждан. В этом контексте он полагает важным сосредоточиться на следующих направлениях работы.

В качестве одного из приоритетных направлений Глава государства обозначил решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень Правительства, так как различные ЧП в этой сфере стали обыденным явлением. Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников.

"Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Как вам известно, аким Павлодарской области по своей просьбе был освобожден от занимаемого поста. При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации и пытался самоустраниться от проблемы. Также недостаточно слажено и оперативно сработала служба по ЧС", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает президент, предложение продать государству за 1 тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90%, требует экспертизу. По его мнению, следует провести независимый аудит объекта. Предстоит внимательно изучить и понять, насколько государство способно эффективно управлять аварийным объектом. Государству целесообразно вернуть 50% предприятия, а собственнику поручить провести капитальный ремонт ТЭЦ.

"Затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом. В целом, Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ уже отработало более полувека. В городах Риддер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены. При этом он указал на то, что неоднократно поручал Правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. Кроме того, как он заявил, у акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на центр.

"Созданная по моему поручению специальная Комиссия при Администрации Президента выработала комплекс мер. Они касаются как усиления контрольно-надзорных функций, так и повышения ответственности собственников и общей эффективности отрасли. Комиссией определены 19 проблемных ТЭЦ, инфраструктура которых требует срочной модернизации. По предварительным данным, на эти цели потребуется изыскать около 90 миллиардов тенге. Понятно, что данные средства необходимо предусмотреть в рамках тарифных смет энергопредприятий. Энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. А частные должны быть модернизироваться за собственный счет в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Правительству следует в оперативном порядке приступить к решению этой задачи", – подчеркнул президент.

Далее глава государства остановился на еще одном приоритетном направлении – улучшении социального самочувствия граждан.

"Основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. Продовольственная инфляция превысила 24%. Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние 5 лет. Почти 900 тысяч человек в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными. Основной документ в этой сфере – Программа повышения доходов населения. Ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В качестве следующей важной задачи, требующей решения, президент назвал производственный травматизм, который становится крайне актуальной и серьезной проблемой.

"За 11 месяцев на производстве пострадали 1 124 работника, из них 157 погибли. На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет, в том числе, о компании «АрселорМиттал Темиртау». С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 1 работник на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что по его поручению была сформирована единая система инвестиционных проектов, при этом в этом году из 284 запланированных инвестиционных проектов были реализованы только 43.

"За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, «под ручку» привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто на месте теряем инвесторов. Поэтому еще раз подчеркну – сопровождение реализации инвестиционных проектов, то есть земля, разрешительная документация, инфраструктура, – это зона ответственности акимов", – сказал глава государства.

Как сообщил президент, вопрос ценообразования также является очень актуальной проблемой. Он заметил, что работа по недопущению роста цены на продукты питания должна проводиться по основным направлениям.

"Рост цен на продукты питания во многом зависит от сезонности. Цены на почти бесплатные осенью товары весной взлетают до небес. Решение заключается в создании инфраструктуры хранения. Однако работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно. В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн. Но нужно наверстывать. Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности Правительства и акимов, – подчеркнул глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, важным направлением является проведение справедливой и эффективной экономической политики. только добросовестная конкуренция, честность в ведении бизнеса могут стать основой для построения справедливой рыночной экономики.

"Создана межведомственная Комиссия по демонополизации экономики, которая проводит нужную и достаточно эффективную работу. Однако основной упор сегодня делается на возврате необоснованно приватизированных активов. При этом важные вопросы разгосударствления, невмешательства монополистов в деятельность смежных рынков не получают должного внимания. Важно снижать административные барьеры и ценовое давление на рынки. Наглядным примером монополизации рынков является производство и снабжение электроэнергией, где вертикальные монопольные группы ограничивают доступ на рынки независимым поставщикам. Мы приступили к внедрению института Единого закупщика электроэнергии. Тем самым мы исключим непродуктивное посредничество и отвлечение средств от самих производителей. В итоге страна должна получить сбалансированные цены для всех регионов и организаций", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент остановился на вопросе бюджетной политики.

"Правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде. Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля", – подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что перед Правительством и Национальным банком поставлена задача по увеличению активовов Нацфонда на 100 миллиардов долларов ближайшие 7 лет. Президент обратил внимание на то, что необходимо уменшить финансовые раходы и увеличить поступление доходов в Нацфонд.

Касым-Жомарт Токаев указал на ряд серьезных проблем в сфере недропользования.

"Генеральной прокуратурой совместно с Антикоррупционной службой выявлены нарушения на всех этапах недропользования. К примеру, Программа управления государственным фондом недр содержит искаженные и неактуальные данные. Неправомерно выданы 143 лицензии и контракта на проведение разведки на уже готовых к добыче месторождениях с утвержденными запасами. Незаконно предоставлено 87 месторождений ценных полезных ископаемых социально-предпринимательским корпорациям, которые в обход конкурсов передавали их за бесценок частным компаниям. Поручаю Правительству совместно с Генеральной прокуратурой принять меры по возврату в госсобственность переданных с нарушениями месторождений", – заявил глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, особого внимания требует задача по развитию сельских территорий. Он напомнил, что его первым Указом в рамках новых президентских полномочий стало поручение по разработке Концепции развития сельских территорий. По его мнению, важна необходимость совершенно новых, а главное, реализуемых подходов по возрождению села.

"У многих сельчан в пользовании есть земельные участки, но они не могут использовать их в свое благо. Вопросы продовольственной безопасности стали одними из главных в мировой повестке дня. В нашей стране, несмотря на богатый урожай зерновых в этом году, средний показатель урожайности остается на низком уровне. Следует мотивировать фермеров к увеличению эффективности производства и применению новых современных технологий. Отдельного внимания требует развитие сельхозпереработки. Несмотря на ежегодное выделение более 350 миллиардов тенге субсидий на развитие АПК, роста производства продуктов с высоким переделом не происходит. Не выполняются планы в рамках Национального проекта по развитию АПК", – сказал глава государства.

Отдельно президент остановился на проблеме кредитования экономики и снижения закредитованности населения.

"Я уже не раз говорил о необходимости расширения кредитования реальной экономики. Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе. В частности, будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст "длинные" деньги, необходимые для кредитования бизнеса. В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса. То же самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики. Кроме того, считаю целесообразным Правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до 7 лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечно же, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства заявил о необходимости "снижения градуса" чрезмерного потребительского кредитования.

"Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц". Помимо этого, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. Следует изучить этот опыт", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на важности проведения инициированной им административной реформы. Ее основной целью будет значительное повышение оперативности и самостоятельности работы органов исполнительной власти.

"Действующие законы не дают полной самостоятельности государственным органам. Для принятия нормативных правовых актов в своей сфере их компетенция должна утверждаться на законодательном уровне. Фактическая реализация поручений идет со значительным отставанием, несвоевременно принятые меры теряют свою актуальность. В целях решения данной проблемы в законодательство уже вносятся поправки, которые позволят госорганам предпринимать необходимые действия в пределах их отраслевой компетенции", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что проведенный администрацией президента анализ показал, что почти половина функций Правительства сводится к коллегиальному одобрению отраслевых решений, разработанных уполномоченными госорганами.

"У Правительства иная функция – оно должно координировать и руководить. В рамках новой административной реформы необходимо модернизировать нормотворческую практику и осуществить децентрализацию функций между уровнями государственного управления. В этой связи поручаю Правительству провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органо. Разработка отраслевых политик, их реализация и контроль должны быть переданы с уровня Правительства на уровень центральных государственных органов. Аналогичную работу на предмет перераспределения функций между центром и регионами необходимо закончить в течение 2023 года", – сказал президент.

Глава государства сообщил, что в администрации президента запущен проектный офис, курирующий важнейшие национальные проекты ("Комфортная школа", "Сельское здравоохранение", ключевые инвестиционные проекты).

"В мире наличие навыков в области проектного управления уже стало общепринятым стандартом для государственных менеджеров. У нас же приходится объяснять, для чего это нужно, уговаривать исполнителей работать совместно с офисом. Акимы должны перестраиваться. Но и руководителям проектных офисов следует быть ближе к земле, мыслить реалистично, действовать прагматично. Нужно уметь меняться вместе с жизнью, иначе отставание неизбежно. Предстоящие преобразования зависят от качества человеческого капитала. Новая кадровая политика должна базироваться на принципах меритократии и профессионализма", – заявил глава государства.

Кроме того, президент сообщил, что в следующем году будут проведены масштабные кадровые изменения в центре и на местах. По его словам, начальникам придется попрощаться со "своими людьми". Их заменят новые кадры. Казахстану нужны эффективные технократы.

"Министрам и акимам необходимо прекратить практику назначений по принципу личной преданности. В некоторых министерствах имеются факты, когда ради "нужных" назначений сознательно игнорируются либо корректируются требования законодательства. Проблемы имеются повсеместно. Земельные инспекции, правоохранительные органы, ревизионные комиссии и другие контрольные органы не должны быть аффилированы с местной властью. Отсутствие здоровой конкуренции снижает привлекательность государственной службы для профессиональных кадров. Талантливая молодежь не заинтересована в работе на государство. Пора менять стереотип о том, что в регионах должны работать только уроженцы этих областей. Эффективность кандидата никак не связана с местом рождения, его будут оценивать по конкретным результатам. Быть эффективным менеджером в корпоративном управлении не означает делать все, что захочется. Назначения кандидатов должны быть максимально открытыми и справедливыми, так как эти институты принадлежат народу. Администрация Президента должна постоянно контролировать назначения в государственном и квазигосударственном секторах. Любые действия, направленные против интересов отдельных лиц, должны пресекаться. Агентству по делам государственной службы следует создавать благоприятные условия для привлечения на государственную службу квалифицированных специалистов из частного сектора. Если мы хотим развивать нашу страну, мы все должны объединить наши усилия", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подверг критике исполнительскую деятельность государственных органов. По его мнению, в работе госппарата сохраняется формальный подход к исполнению поручений. По различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения.

"С начала года администрацией президента в адрес государственных органов и должностных лиц направлено более 400 замечаний по качеству исполнения поручений. При этом контроль со стороны Правительства, как основного координатора исполнения поручений, осуществлялся не на должном уровне. Контрольная деятельность Канцелярии премьер-министра, как органа, обеспечивающего деятельность Правительства, в основном ограничивалась пересылкой и дублированием готовых отчетов государственных органов. Отсутствует должный анализ и оценка качества исполнения поручений. Следует провести комплексную трансформацию Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат Правительства с повышением его роли в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов. Руководители государственных органов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам. Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение Президента или руководства Администрации Президента. Порой приходится давать письменные поручения членам Правительства, в противном случае, есть опасность невыполнения заданий, срыва исполнения проектов. В рамках Указа о дебюрократизации мы запретили внесение в Администрацию Президента документов по текущим вопросам, относящимся к компетенции Правительства и уполномоченных государственных органов. Однако данная практика до сих пор не искоренена", – сказал Президент.

В ходе заседания также выступили премьер-министр Алихан Смаилов докладом о развитии страны и планах на следующий год, председатель Национального банка Галымжан Пирматов о денежно-кредитной политике страны, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отчитался о восстановительных работах в Экибастузе. Глава государства заслушал отчеты акимов города Алматы и Мангистауской, Улытауской областей и дал каждому из них конкретные поручения.