Президент РК представил инициативы по повышению эффективности МФСА

Глава государства, выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе (Таджикистан), поделился видением дальнейшего развития МФСА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

По мнению главы государства, важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

«Следует расширить полномочия и ответственность правления и исполкома фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА», – убежден он.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость создания долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии.

«По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум.

Разработка Плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии», – обозначил президент.

Еще одна важная инициатива – создание Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

«Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности Рабочей группы по совершенствованию фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в фонде», – добавил глава государства.

В заключение Токаев предложил следующую встречу на высшем уровне провести в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным им Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.

Он подтвердил готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень.