Президент РК произвел ряд кадровых изменений

Кадровые назначения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о назначениях и освобождении от должностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, распоряжениями Главы государства:

Хусаинов Марат Рахимович назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг»;

Каракулов Кайдар Самигулович назначен командующим войсками регионального командования «Юг», он освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Абубакиров Каныш Асанханович назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Запад»;

Алдияров Нурлан Капанович назначен командующим войсками регионального командования «Запад»;

Садыков Кайрат Ануарбекович назначен командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Исмаилов Серик Базарбекович освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан

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