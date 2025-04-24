Президент: Нам нужно действовать прагматично и рационально

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, передает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Поэтому Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН, на ее реформе, отметил Глава государства.

«ООН в текущих реалиях в целом остается безальтернативной глобальной организацией, поэтому мы будем поддерживать ее. Наша страна предпринимает большие усилия для наведения «прочных мостов» дружбы и сотрудничества между различными странами и регионами, развития диалога цивилизаций. Более двадцати лет в Казахстане раз в три года собираются представители всех ключевых конфессий. Осенью этого года запланировано проведение очередного VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий», – напомнил Президент.

Он также рассказал, что в прошлом году в Астане были избраны послы доброй воли Съезда, призванные продвигать идеи нравственности и духовности, содействовать диалогу и взаимопониманию в мире. Для преодоления острого дефицита доверия в международных отношениях, помимо духовной дипломатии, нужно использовать огромный потенциал народной дипломатии, которую олицетворяет деятельность АНК.

«Лучшим инструментом предотвращения конфликтов и войн являются прямые контакты и дружественные связи между людьми разных стран и культур. Ассамблея народа Казахстана способствует укреплению диалога и культурного многообразия в мире. Сегодня мир остро нуждается в созидательной повестке и больших проектах, нацеленных на всеобщий прогресс. Казахстан сфокусирован на плодотворной многоплановой работе со всеми партнерами», - сказал Глава государства.

Он добавил, что для того чтобы не скатиться в пучину хаоса, мировому сообществу наций придется искать точки соприкосновения, идти на сложные решения и компромиссы. Неприятие, непонимание возникают тогда, когда нет диалога.

«Убежден, что текущие фундаментальные вызовы можно преодолеть только благодаря широкому международному взаимодействию. По сути, это единственный способ решения глобальных проблем в современном тесно взаимосвязанном мире. Поэтому оздоровить международную ситуацию, снизить градус напряженности могут только конструктивные переговоры и постоянные контакты на основе прагматизма и взаимного уважения, без старших и младших, без двойных стандартов и навязывания какого-то единого мнения», - отметил он.

Президент также отметил, что мир вступил в период глубокой неопределенности.

«В условиях глобальной нестабильности нам крайне важно неуклонно следовать своим стратегическим курсом. Мы продолжим реализацию намеченных масштабных проектов. Мы будем привлекать инвестиции и укреплять промышленный потенциал страны. Нам нужно действовать прагматично и рационально, исходя из складывающейся обстановки и наших долгосрочных целей развития», - сказал Глава государства.

 

#АНК #сессия #Дружба народов

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