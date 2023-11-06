Президент Токаев подарил Димашу Кудайбергену щенка Тазы

Димаш Кудайберген выложил фото с питомцем в своем Instagram . Щенка традиционной казахской породы назвали Ғарышкер, сообщает Kazpravda.kz

Фото: www.instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген выложил в Instagram фотографии своего нового питомца, которого ему подарил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Тазы – ценность для нашего народа, одно из "Семи сокровищ", оставленных предками (...) Название "Тазы" с персидского языка означает "быстрый", "ловкий". Благодарю нашего президента за такой бесценный подарок!" – подписал публикацию Димаш.

24 октября Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана. После награждения певец поделился своими впечатлениями. По его словам, о предстоящей награде он узнал в самолете, когда летел вместе с президентом.