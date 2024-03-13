Президент выразил соболезнования родным и близким Гани Калиева
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Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Гани Калиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и ученого Гани Калиева.
– Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом Парламента и председателем партии «Ауыл», он принимал участие в политическом развитии страны и внес значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства, – говорится в телеграмме.
Накануне сообщалось о кончине экс-депутата Гани Калиева.