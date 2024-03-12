Скончался экс-депутат Гани Калиев

Ему было 86 лет, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Facebook/Гани Калиев

Гани Алимович родился 19 июля 1938 г. в ауле Бельбасар Чуйского района Джамбулской области. В 1962 году окончил экономический факультет Киргизского государственного университета по специальности «экономика сельского хозяйства». Доктор экономических наук (1980), профессор (1986), академик ВАСХНИЛ (1991), иностранный член Российской академии наук.

Внес крупный вклад в агроэкономическую науку Казахстана. Первый президент Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991–1996), академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Основное направление научной деятельности — проблемы повышения эффективности овцеводства. Обосновал новые теоретико-методологические подходы к повышению эффективности овцеводства по природно-экономическим зонам республики, основные параметры производственных типов овцеводческих совхозов, организационно-производственных структур различных межхозяйственных предприятий и формирований, которые легли в основу специализации с.-х. предприятий республики.

В своих работах показал, что состояние овцеводства зависит не только от селекционных достижений и кормообеспеченности, но и от эффективности вновь создаваемых организационных форм хозяйствования, в том числе от получившего развитие фермерства.

Разработал и внедрил в практику сельского хозяйства рекомендации и предложения по углублению отношений собственности и развитию новых форм хозяйствования, реформированию земельных отношений, развитию интеграции, совершенствованию финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны, социальным проблемам села.

Опубликовано более 300 его научных трудов.